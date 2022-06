Dramma in cima alla Cupola del Brunelleschi: turista Usa ha un malore e muore in ambulanza (video)

Il dramma si consuma in cima alla Cupola del Brunelleschi del Duomo di Firenze, uno dei luoghi più suggestivi e visitati del mondo. E oggi anche il posto dove un turista americano è morto in seguito a un malore. L’uomo, 67enne, ha cominciato a sentirsi male all’improvviso. E purtroppo, nonostante i soccorsi – complicati dall’altezza del posto – è arrivato esanime in ospedale. I visitatori presenti sulla Cupola del Duomo di Santa Maria del Fiore a Firenze, secondo quanto si apprende, sono stati fatti scendere. L’accesso è stato temporaneamente sospeso almeno fino al termine delle operazioni di soccorso. Intanto, restano ancora da capire le cause del malore.

Succede tutto alle 8.50 del mattino, nella terrazza panoramica in cima alla Cupola, a circa 91 metri di altezza, quando il turista statunitense accusa un malore. La situazione appare subito importante. A quel punto il personale presente in servizio chiama immediatamente i soccorsi. Tanto che intervengono sul posto due autoambulanze e un’automedica, rispettivamente una della Croce Rossa e una della Misericordia. Successivamente anche i vigili del fuoco raggiungono il sito con attrezzature e mezzi adeguati per soccorrere l’uomo (una scala aerea era presente adiacente alla Cattedrale lato porta dei Canonici). Dopo le 11.00 i soccorritori trasportano il turista in ospedale. Dove però arriverà privo di vita, morto durante il tragitto in autoambulanza.

L’Opera di Santa Maria del Fiore fa presente, con una nota, che la Cattedrale, la Cupola del Brunelleschi e il Campanile Di Giotto sono forniti di regolari documenti di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs.81/2008. Inoltre i lavoratori dell’Opera sono stati informati e formati ai sensi del suddetto decreto legislativo. Sul sito dell’Opera da sempre è evidenziato che la salita alla Cupola del Brunelleschi e al Campanile di Giotto è fortemente sconsigliata a persone che hanno problemi fisici. In particolare a quelli con problemi cardiocircolatori.

