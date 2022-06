Donna maresciallo dei parà di Livorno lotta con lo scippatore e lo prende a calci e pugni per strada (video)

Il video sta facendo il giro del web: una donna che lotta con il suo scippatore, lo ferma, lo prende a sberle e a calci fino a farlo desistere. Non una casalinga ma una donna militare dei parà di Livorno, del glorioso battaglione Col Moschin, una donna maresciallo che ha reagito da par suo al tentativo di scippo di un uomo per le strade della città, mentre qualcuno riprendeva la scena con un cellulare. Solo un uomo in scooter ha accostato per tentare di dividere i due. Ma a parte lui, non è intervenuto nessun altro. La donna, a quanto pare, sarebbe riuscita a far allontanare lo scippatore senza il suo bottino.