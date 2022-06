Centrodestra, Salvini accoglie l’invito di Meloni: «Pronto a un incontro anche domani»

Matteo Salvini accoglie l’invito rivolto da Giorgia Meloni a lui e a Silvio Berlusconi di vedersi «il prima possibile per evitare ulteriori divisioni, a partire dalla Sicilia». «Per me l’incontro si può fare anche domani, non è possibile perdere in città importanti perché il centrodestra si divide e sceglie di non allargarsi e di includere altre forze ed energie, per paura, per calcolo o per interesse di parte», ha spiegato il leader della Lega, a sua volta esortando: «Vediamoci e prepariamo la prossima squadra e il prossimo progetto di governo, subito, insieme».

Salvini e FI concordano sulla necessità di un vertice del centrodestra

La necessità di un vertice, dopo l’esito dei ballottaggi, è stata sottolineata anche dalla senatrice di Forza Italia e responsabile dei rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli: «Ora serve – ha detto – una immediata reunion del centrodestra, per analizzare i risultati». Un’esigenza avvertita anche dall’ala centrista, da Gianfranco Rotondi a Lorenzo Cesa, passando per Maurizio Lupi.

I centristi: «Urgente una riflessione condivisa»

Per Lupi «è urgente una riflessione condivisa per preparare al meglio le prossime elezioni politiche. Mi auguro – ha aggiunto – che si convochi al più presto un vertice della coalizione e non solo un incontro tra FI, Lega e FdI».

«La cosa più inutile adesso è fare processi, cercare colpe, esasperare i conflitti», è stato poi l’invito di Rotondi, per il quale «bisogna costruire una coalizione con un programma condiviso e una squadra di governo riconoscibile prima». «Noi Verdi popolari – ha aggiunto – possiamo esserci, con molta umiltà io mi batterò perché la nostra esperienza, politicamente ibrida, possa coinvolgersi nella costruzione di una coalizione nuova per governare il Paese. Purché sia nuova davvero».

Anche per Cesa, che ha sottolineato che «i nostri elettori quando proponiamo candidature unitarie ci premiano», è «urgente un vertice dei leader del centrodestra unito per delineare le risposte alle sfide che abbiamo dinanzi. Sfide epocali da affrontare con le nostre proposte in tema di economia, di sostegno alla iniziativa privata, di solidarietà e di inclusione sociale». «Saremo vincenti – ha aggiunto – solo se affermiamo con convinzione ciò che è stato lo spirito del centrodestra vincente, esaltando le ragioni dello stare insieme a discapito dei personalismi».