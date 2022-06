Aka7even con “Toca” (video) sale sul trono dell’estate. E virale diventa il duetto con Lda

È destinato a diventare uno dei tormentoni dell’estate, o forse il tormentone-principe. Il lancio di “Toca”, il nuovo singolo di Ake7even, ha avuto immediatamente un impatto forte. Feat Guè Pequeno, è un brano leggero, orecchiabile e soprattutto adatto alle serate in discoteca. Per il primato, deve vedersela con le due canzoni che stanno andando forte: “Nostalgia” di Blanco, che ha superato la cifra di quattro milioni di visualizzazioni in una ventina di giorni; e “Bandana” di Lda, che viaggia sugli stessi numeri se si considerano i numerosi video che ci sono su YouTube per lo stesso brano.

Aka7even lancia “Toca” e scatena i fan

C’è da considerare che Aka e Lda sono molto amici. Infatti, L’autore della famosissima “Mi manchi”, vero nome Luca Marzano, ha concesso al fenomeno pop di Amici 21, il figlio di Gigi D’Alessio, di esibirsi sul palco a Napoli, alla Casa della Musica. Il video è subito diventato virale su Instagram. L’anno scorso con “Loca”, stavolta la sfida di Aka7even è quindi “Toca”. È un periodo ricco di impegni importanti per lui. A giugno ha preso il via il primo tour che prosegue per tutta l’estate. Dopo quattro appuntamenti indoor a Roma, Napoli (2 date) e Milano, l’artista ha annunciato che il suo tour proseguirà con nuove date estive. Si parte dal 9 luglio a Castellaneta Marina (TA) fino al 23 agosto a Porto Cervo.

Le cifre di un successo indiscutibile

Un successo dopo l’altro, come dimostra la sua partecipazione a Sanremo con “Perfetta così”. A parlare sono i numeri. Per il brano festivaliero, dieci milioni di visualizzazioni solo sul video ufficiale. Per “Loca” 32 milioni, un risultato incredibile. “Mi manchi” 14 milioni. Per molti critici, è un artista completo perché sa unire l’interpretazione alla capacità creativa di cantautore.