Vanessa Russo, su Twitter lo sdegno per il risarcimento a carico dello Stato: «Paghiamo noi»

La decisione della Corte d’Appello di Roma che ha stabilito che a pagare il risarcimento da 760mila dovuto alla famiglia di Vanessa Russo sia lo Stato, perché la donna che la uccise, Doina Matei, è nullatenente, «non è sorprendente». A chiarirlo è stato l’avvocato Federico Vianelli, in passato legale della famiglia della ragazza che morì dopo essere stata colpita in un occhio con un ombrello dalla Matei nella metropolitana di Roma. Si tratta, infatti, ha spiegato il legale, di una decisione «in linea con l’orientamento della Corte di Giustizia Europea che in presenza di crimini particolarmente efferati stabilisce che il risarcimento da parte dei responsabili sia affidato, in casi specifici, allo Stato». Benché dal punto di vista della giurisprudenza, dunque, sia corretta, la decisione ha suscitato comunque un certo sdegno nell’opinione pubblica, della quale è termometro ancora una volta Twitter.

Lo sdegno su Twitter: «Paghiamo noi»

Diversi utenti si sono limitati a rilanciare la notizia, come a dire che si commenta da sola. Altri, invece, l’hanno accompagnata con riflessioni dalle quale emerge tutto lo sconcerto per la vicenda. «Paghiamo noi!», ha scritto un utente che usa il nick Bash. «Cose dell’altro mondo. E lo Stato chi è? Anche gli stessi genitori della povera Vanessa che non c’è più. Incredibile», ha commentato Lui. «È giusto?», si chiede V. M. «In Italia i nullatenenti sono più potenti della maggior parte della popolazione», ha scritto Fabio, mentre un altro utente ha sostenuto che una decisione del genere spinge al razzismo. “Mary per sempre”, poi, si è soffermata sul fatto che la Matei è «senza fissa dimora, quindi ancora in giro pericolosamente».

«Nulla potrà mai risarcire il dolore della famiglia di Vanessa Russo»

Condannata a 16 anni, Doina Matei è uscita dopo dodici per buona condotta. In quel 26 aprile del 2007, dopo un banale litigio, si scaglio contro la 22enne Vanessa Russo con un ombrello, colpendola con tale forza da sfondarle la calotta cranica. Fuggì e fu rintracciata nelle Marche, dove venne arrestata a casa di un connazionale. «L’Italia è stata dichiarata inadempiente per ben due volte nei confronti della citata direttiva, e per ben due volte condannata dalla Corte di Giustizia, la prima nel 2007 e la seconda nel 2016», ha ricordato l’avvocato della famiglia Russo, Giovanni Spina. «Ci sono voluti ben quindici anni affinché la famiglia Russo ottenesse il risarcimento del danno sofferto per la morte di Vanessa», ha aggiunto, mentre è stato il collega Vianelli e suo predecessore al fianco dei Russo a sottolineare che «niente restituirà alla famiglia Vanessa e risarcirà del dolore e delle lacrime versate».