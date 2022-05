Tutti contro la nefasta previsione di Bill Gates. Gli esperti lo stroncano: «Voce di sventura»

Altra nefasta previsione di Bill Gates. Le ultime parole pronunciate dall’imprenditore e filantropo statunitense fanno scattare un nuovo allarme. «Rischiamo ancora che questa pandemia generi una variante ancora più contagiosa e più mortale. Non voglio fare il profeta di sventura ma la percentuale che questa pandemia non abbia ancora visto il peggio è sopra al 5%», ha rivelato al Financial Times nel momento in cui stiamo iniziando a ritrovare quella normalità che la pandemia ci ha tolto.

Bill Gates esorta i leader mondiali a spendere di più

Lo ha fatto alla vigilia dell’uscita del suo nuovo libro che si intitola proprio How To Prevent the Next Pandemic, ossia “Come prevenire la prossima pandemia”. Quindi ha esortato i leader mondiali a spendere di più per prepararsi a nuove minacce per la salute. Il miliardario e filantropo ha inoltre chiesto che un team di esperti gestito dall’Organizzazione mondiale della sanità sia impiegato per individuare e prevenire future pandemie. Il costo dell’operazione sarebbe di circa un miliardo di dollari.

Gismondo: «Bill Gates non ha nessuna autorevolezza sanitaria»

Le parole di Bill Gates provocano polemiche. La microbiologa Maria Rita Gismondo, parlando con l’Adnkronos, sottolinea: «Non sappiamo come Sars-CoV-2 possa evolvere, perché le mutazioni sono assolutamente imprevedibili». Tuttavia, «secondo la storia delle pandemie, quando un virus evolve» come ha fatto il nuovo coronavirus assumendo i connotati di Omicron, ossia «in modo da essere molto contagioso e poco aggressivo in termini di patologia associata, si è nella coda della pandemia. Speriamo che la storia si ripeta anche per Covid». E poi attacca: «Stupisce che un’affermazione simile arrivi da Bill Gates, perché non ha nessuna autorevolezza sanitaria per farla».

Gismondo: «Le mutazioni del virus sono imprevedibili»

La direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano poi aggiunge: «In ogni caso dice qualcosa che ha una sua veridicità di fondo», e cioè che «le mutazioni del virus sono appunto imprevedibili». Gismondo invita però a guardare ai precedenti, alle pandemie del passato che hanno avuto un’evoluzione benigna che ci si augura possa avere anche Covid-19.