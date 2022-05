Rula Jebreal a Santoro: “Giustifichi un dittatore sanguinario”. Lui la umilia: “Sapete chi frequenta?” (video)

“Che tristezza Santoro putiniano”: Rula Jebreal, la giornalista che con il conduttore ha lavorato e del quale è stata ospite in molti programmi, ha attaccato in un tweet il suo ex mentore. Santoro, ospite di Giletti a “Non è l’Arena”, ha tradito prima un lieve imbarazzo anche se poi l’ha messa in riga di brutto. Si accorge solo ora di quanto siano allineate con il mainstream le opinioni della Jebreal. ““Mi rattrista ascoltare Santoro che giustifica un dittatore sanguinario“, ha scritto sui social la cronista. L’affondo di Santoro è profondo: “Rula Jebreal dice che difendo Vladimir Putin? Ho grande stima di Rula, tanto più che lei frequenta tanti potenti nel mondo. Forse qualche volta dovrebbe venire, come me, anche tra quelli che potenti non sono, per esempio quelli che hanno fatto la marcia Perugia-Assisi...“.

Scambio di accusa tra Santoro e Rula Jebreal

Quindi, chiarisce il giornalista, c’è poco da accusare: “Il più alto numero di persone solidali con gli ucraini era lì, in quella marcia. Persone normali, umili, che non hanno tutti i soldi delle persone che frequenta Rula. Persone che camminano per la pace, persone che hanno ospitato in casa degli ucraini”. Sì, Santoro aveva espresso opinioni fuori dal coro, in particolare battibeccando con paolo Mieli. Ma “est modus in rebus”: “Dire che sono putiniano è follia”, si difende. “Tutte le persone presenti alla marcia per la pace sono persone non dormono pensando ai civili che muoiono in Ucraina per questa guerra“, tuona Santoro. Che confessa: “Io non riesco più a dormire da quando è scoppiata questa guerra quindi l’idea che io possa essere a favore dell’intervento di Putin è pura follia“.

Santoro scopre ora di che pasta è fatta Rula Jebreal

Troppo “alte” frequantazioni stanno offuscando il pensiero della Jebreal, è la stilettata di Santoro. Scopre ora che la giornalista è “ammanicata” con i salotti buoni intenazionali. Bisogna dire che le posizioni espresse dall’ex anchorman, di questi tempi in tv a dire la sua sulla guerra, è la raffiurazione plastica del corto circuito che gira a sinistra e nella stampa di sinistra. Santoro se la prende con la Nato, attacca l’America, l’atlantismo, propugna il pacifismo ed è contro l’invio di armi a Kiev. La sua ex sodale sui social sprizza livore contro di lui, contro l’Italia (“I conduttori amplificano la disinformazione, deformano le informazioni e giustificano i crimini contro l’umanità”). Paradossale: Rula è fortemente coccolata dai media italiani, ma lei non perde occasione per denigrarli. Giorni fa ha attacato duramente Bianca Berlinguer, rea di avere ospitato Orsini. A sinistra è un tutto contro tutti. “Santoro fa tristezza”, ha scritto dunque la Jebreal, che si erge a maestrina del giornalismo, anche se qualche topica la prende anche lei. E Santoro si accorge solo ora che nessuno pende dalle sue labbra. Neanche la ex “pupilla”, che non perde occasione di sputare veleno sull’Italia. Le rispondono su twitter gli utenti del social. “Sapessi quanto fai tristezza tu“.