Scontro al Costanzo show. Santoro contro Mentana: “Su guerra e Covid sentiamo solo una fanfara”

Duro scontro verbale al Maurizio Costanzo Show, tra Enrico Mentana e Michele Santoro, secondo le anticipazioni sulla puntata che andrà in onda stasera su Canale 5.

“Non si può dare la parola a uno scienziato e poi a una persona contro la scienza; come non si può dire che Putin ha scatenato la guerra contro l’Ucraina e poi allo stesso tempo che Zelensky se l’è cercata…”. Questo il richiamo alla correttezza dell’informazione lanciato dal direttore de La7 sul palco del ‘Maurizio Costanzo Show’ dal teatro Parioli di Roma.

Immediata la replica a Mentana di Michele Santoro, tra gli ospiti della puntata: “Sentiamo solo un’unica grande fanfara che suona sempre la stessa musica, sul Covid come sulla guerra. E allora, mandiamo pure più armi e facciamo più morti! Ho sentito definire addirittura Putin come un animale”. E Mentana: “Perché, è un vegetale? Una cosa è certa: non vedo Mosca invasa dagli ucraini…”.

Su una cosa Santoro, Mentana e Costanzo concordi: “Mai votato Berlusconi”

Su una cosa Santoro, Mentana (e Costanzo) si sono invece trovati tutti d’accordo. Il fatto di essere stati liberi di dire quello che pensavano pur non avendo mai votato per Forza Italia. «Abbiamo continuato a fare il nostro lavoro, senza aver mai votato per Berlusconi…». Enrico Mentana lo ha ribadito rievocando il momento in cui Silvio Berlusconi comunicò a lui e a Maurizio Costanzo che sarebbe “sceso in politica”. E Costanzo ha confermato subito dopo: “Mai votato”.

Mentana ha detto un altro dettaglio: “Noi gli dicemmo che stava facendo una c… , in tv non si può dire. Ci sembrava una sgrammaticatura tremenda che il proprietario della tv dove lavoravamo entrasse in politica. Berlusconi non ci ascoltò e noi ci ritirammo come due orfanelli… ma a onor del vero, abbiamo sempre continuato a lavorare per Mediaset, senza pressioni”.

Gli auguri di Piersilvio per i primi 40 anni del Maurizio Costanzo Show

A fare gli auguri per la prima puntata dei 40 anni, è stato invece Piersilvio Berlusconi, in una sorta di lettera aperta. “Carissimo Maurizio, celebrare i 40 anni del Costanzo Show è per me e per tutta Mediaset un grandissimo onore. Con il tuo lavoro e il tuo impegno, hai lasciato un segno indelebile nella storia del giornalismo e di tutta la televisione italiana. Anche per me la tua vicinanza e i tuoi consigli sono stati di grande valore”. Sono le parole di augurio di Piersilvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset e presidente e amministratore delegato di R.T.I., rivolte a Maurizio Costanzo che apriranno la prima puntata del Maurizio Costanzo Show in onda, domani, in seconda serata su Canale 5.

“Quante sfide abbiamo affrontato insieme ma, caro Maurizio, ricordo anche il nostro entusiasmo e le nostre risate insieme – ha aggiunto Piersilvio Berlusconi nel quarantennale della storica trasmissione – Oggi hai ancora la stessa passione e la stessa professionalità con un’esperienza davvero infinita. Grazie Maurizio, grazie da parte di tutta Mediaset. Grazie di cuore da parte mia. Ti voglio bene”.