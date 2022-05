Roma, straniero scaraventa a terra un 65enne e gli strappa la catenina: tensione a Fonte Ostiense

Un’altra giornata di violenza a Roma. Gli episodi di cronaca si susseguono tra le proteste dei residenti. Stavolta sotto i riflettori cade Fonte Ostiense, quartiere a sud della città tra la Cristoforo Colombo e la Laurentina. Protagonista in negativo uno straniero di 26 anni, ungherese. Assieme a un complice, ha aggredito un 65enne per scipparlo della catenina d’oro. La vittima, però, ha avuto prontezza di riflessi e ha preso il numero della targa. E la polizia è riuscita così a rintracciare uno dei due malviventi.

Le fasi dell’aggressione a Fonte Ostiense

Lo straniero ha precedenti di polizia. Aveva preso la via della fuga insieme al complice. L’aggressione è stata particolarmente violenta. I due hanno strappato la collanina al 65enne e l’hanno scaraventato a terra per poi poter fuggire rapidamente in auto. La vittima li ha inseguiti prendendo appunto il numero della targa.

Lo straniero rintracciato nelle case popolari

Le indagini hanno condotto gli agenti dallo straniero che, è stato bloccato in un comprensorio di case popolari zona Santa Colomba. Dopo la convalida è stata disposta la custodia cautelare in carcere.