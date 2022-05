Caserta, aggredisce il titolare di un’officina con la mazza da baseball e lo colpisce alla fronte

Aggredisce il titolare di un’officina con una mazza da baseball. È successo in provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio e atti persecutori un uomo del luogo. I militari della stazione di Marcianise, a seguito di una richiesta di aiuto, sono intervenuti nell’officina.

Caserta, aggredisce con una mazza da baseball

Secondo le prime ricostruzioni nella giornata di ieri l’aggressore si era recato varie volte con fare minaccioso nell’officina al fine di incontrare il titolare. Dopo la perquisizione domiciliare, eseguita a carico dell’uomo, i carabinieri hanno trovato e sottoposto a sequestro la mazza da baseball in metallo che sarebbe stata utilizzata per l’aggressione.

La vittima è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Marcianise dove è stata curata per una ferita alla fronte. L’arrestato è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Altro caso in provincia di Caserta

Altro caso. Sferra un pugno al controllore, poi con una spranga sfonda il vetro della portiera del bus. È successo in provincia di Caserta, protagonista un giovane extracomunitario che subito dopo l’aggressione è fuggito facendo perdere le tracce. L’uomo, in compagnia di tre amici, era salito a bordo del bus. Inizialmente non voleva pagare il biglietto ed è quindi nata una prima discussione con il controllore, che lo ha richiamato all’acquisto del ticket. Quando il bus è giunto a Pinetamare i suoi amici hanno chiesto con insistenza all’autista di essere accompagnati a Napoli.