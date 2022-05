“Pare una tovaglia”, “Inguardabile come la nostra nazionale”: Social scatenati sulla nuova maglia azzurra

“Una bella tovaglia non c’è che dire, se chiedevate però magari mia nonna l’avrebbe fatta più carina”, “Ottima per il palio di Siena”, “Sbiadita come la squadra”: sono alcuni dei commenti che fioccano sui Social dedicati alla nuova maglia azzurra della Nazionale di calcio.

Doveva essere la maglia per i Mondiali di novembre in Qatar invece sarà l’ultima divisa firmata Puma che la Nazionale allenata da Roberto Mancini indosserà per la prima volta mercoledì (e fino a a fine anno) nella finale a Londra con l’Argentina fra campioni d’Europa e detentori della Coppa America. L’azienda tedesca, che dal 2023 sarà avvicendata dall’Adidas nella collaborazione con le squadre azzurre, ha svelato la nuova divisa con un post sul proprio account ufficiale.

A differenza delle altre, la nuova maglia azzurra si presenta “divisa” in quattro quadrati, con due diverse tonalità di azzurro e il bordo del colletto tricolore: al suo interno sono incise le date dei quattro Mondiali vinti. Sul retro la scritta Italia è in oro.

Alcuni dei commenti più salaci sulla maglia azzurra

Ecco alcuni dei commenti che stanno rimbalzando tra Facebook, Twitter e Instagram. “È adattissima, non capisco chi si lamenta. È la miglior maglia per una nazionale inguardabile”. Più amaro un altro post. “Sarebbe bella…usarla…ma dove?”