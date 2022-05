Non è pazzo il tabaccaio che rubò il Gratta e Vinci milionario a un’anziana e poi scappò. Andrà a processo

Andrà a processo Gaetano Scutellaro, il tabaccaio 57enne accusato di aver sottratto un Gratta e Vinci vincente da 500mila euro ad una 69enne nella tabaccheria di via Materdei a Napoli. La prima perizia effettuata sull’uomo che aveva tentato la fuga prima in motorino e poi cercando di prendere un volo per le Canarie, lo aveva definito come incapace di intendere e di volere e per questo dunque non processabile. Il giudice per l’udienza preliminare però ha richiesto una seconda valutazione psichiatrica che ha portato a conclusioni opposte; l’uomo è capace di intendere e volere e per questo sarà quindi giudicato dal tribunale di competenza.

La fuga del tabaccaio con il Gratta e vinci da 500mila euro