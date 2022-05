“Nessuno schiaffo dall’allenatore”: la cestista smentisce tutto. “Solo un incoraggiamento” (video)

“Il mio allenatore ha notato che stavo andando in down, così ha deciso di riaccendermi dandomi una scossa. Mi ha dato una pacca sulla coda, niente di più. Non c’è stato nessun ceffone e nessuno schiaffo, una semplicissima pacca che non ha minimamente sfiorato il mio corpo”. Arriva una nuova versione dei fatti sull’episodio del presunto schiaffo dato dall’allenatore alla cestista laziale di cui ieri si è parlato tanto anche grazie a un video nel quale sembra evidente il gesto. Ma Benedetta Aghilarre, la giocatrice della Basket Roma, protagonista del video, sul suo profilo Instagram, la giovane prende le difese del coach Luciano Bongiorno, dopo che già la madre era intervenuta sulla vicenda, chiedendo che le polemiche si placassero.

Schiaffo dall’allenatore, la versione della vittima

«C’è bisogno di ascoltare», recita l’immagine di copertina del post, in cui Benedetta Aghilarre spiega cos’è accaduto. “È facilissimo prendere un titolo e affiancarlo a un video sgranato senza contesto. Avrei preferito essere stata confrontata da tutti coloro che hanno pensato di ‘prendere le mie difese’ quando non c’era alcun problema, però in ogni caso vi ringrazio per l’interesse. Se fino a ieri stavo benissimo e festeggiavo la vittoria, oggi sono emotivamente provata da tutta questa storia. Non credete a tutto ciò che leggete sul web, perché io ancora non ho detto la mia. Mi stringo forte a Luciano, perché il bene vince su tutto”.

Poi il racconto: “Potrei tranquillamente dire che non è successo niente, perché per me così è stato, ma ‘niente’ non a tutti basta. Era la fine del secondo quarto della finale 3-4 posto di serie B, quando ho sbagliato un tiro da sotto e mentre tornavamo in difesa abbiamo preso una tripla sulla sirena. Il mio allenatore aveva subito notato che stavo andando in down, così ha deciso di riaccendermi dandomi una scossa. Mi ha dato una pacca sulla coda, e niente di più. Non c’è stato nessun ceffone e nessuno schiaffo, una semplicissima pacca che non ha minimamente sfiorato il mio corpo… Il mio allenatore mi conosce da 12 anni, mi ha insegnato il basket e mi ha anche insegnato a vivere. Pensate che è anche stato il mio maestro alle elementari… in realtà è proprio grazie a questo che ho scoperto l’amore per il basket”.

Anche i genitori difendono Luciano Bongiorno

In difesa dell’allenatore Luciano Bongiorno, che rischia la radiazione, anche la madre della giovane: “Sono molto amareggiata dal fatto che le immagini dell’episodio di ieri stiano facendo il giro del web. Mia figlia è molto tranquilla, e questo è quello che conta per me. Conosciamo Luciano da quando lei aveva 6 anni, età in cui ha iniziato l’attività di minibasket, abbiamo un ottimo rapporto e lui per mia figlia è come un secondo papà. Ci siamo confrontati su quanto accaduto convenendo che non sono gesti belli da vedere, e possono essere fraintesi da chi non conosce il rapporto che c’è tra di noi”.