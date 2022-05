La parata di Putin anticipata dai bambini russi “soldati” a bordo di carri armati con la “Z” (video)

Bambini dell’asilo che sfilano a bordo dei carro armati russi, con la Z simbolo dell’invasione in Ucraina in bella mostra. Non è Carnevale, in Russia, e se anche lo fosse non sarebbe affatto divertente. E’ invece una parata “scolastica”, realizzata in un’asilo di Astrakhan, nell’omonimo oblast della Russia meridionale, le prove generali per il 9 maggio, Giorno della Vittoria che si celebrerà domani in Russia.

Tutto ciò, nel giorno in cui una scuola ucraina è stata distrutta dalle bombe e 60 persone, tra cui molti bambini, sono dispersi.

Nel video, diffuso sui social, le maestre sorridenti accompagnano i piccoli alunni travestiti da militari e anche mezzi militari russi, nel tripudio dei genitori che immortalano i bambini con i loro smartphone. Complici o inconsapevoli? Non si sa, Di una cosa siamo certo: innocenti, sono solo i poveri bambini.

Il video della parata dei bambini russi sui carri armati da Twitter

Meanwhile in Russia. It’s not even a victory day. pic.twitter.com/DcMQo4m0AM

— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) May 8, 2022