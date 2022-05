Putin le prova tutte, parata del 9 maggio, Mosca ostenta le prove generali: data e un video usati ad hoc 

Le autorità russe hanno annullato la parata del 9 maggio nelle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansl. Lo ha reso noto il primo vice capo dell’amministrazione presidenziale russa Sergey Kiriyenko, citato dall’agenzia di stampa Unian, nel corso di una manifestazione a Mariupol. In compenso, però, Mosca si prepara a celebrazioni più in grandi che mai per la sfilata sulla Piazza Rossa del 9 maggio. E comincia a mettere i muscoli in bella mostra. Non a caso, infatti, un video che ha diffuso il ministero della Difesa rilancia le prove generali della celebrazione in grande spolvero, con centinaia di militari in alta uniforme e equipaggiamento tecnico marciare in falangi accanto o davanti ai carri armati.

Parata militare del 9 maggio, Mosca mostra i muscoli con un video delle prove

Non solo. Secondo i media russi ripresi da Today.it, più di 11mila soldati prenderanno parte agli eventi per il 77° anno del “giorno della vittoria” dell’Unione Sovietica, che si tiene ogni anno il 9 maggio per celebrare la fine della seconda guerra mondiale e la sconfitta della Germania nazista. Un’occasione, come noto, che ricorre puntualmente ogni 12 mesi, ma che quest’anno assume chiaramente una valenza simbolica particolare, rappresentando per Putin e la Russia la ghiotta occasione di rinfocolare lo spirito patriottico e mostrare al mondo vigore e potenza delle forze armate attualmente alle prese con l’invasione dell’Ucraina che non sta andando esattamente come Zar ed establishment si aspettavano e si auguravano.

Parata militare del 9 maggio: un video ad hoc e una data simbolica usata ad arte…

Dunque ricorre la fatidica data del 9 maggio. Fino a qualche giorno fa indicata come il momento in cui la Russia avrebbe posto fine alla guerra in Ucraina. Poi diventato, in base a quanto fonti d’intelligence occidentali hanno rivelato, il D-day di un possibile punto di svolta per una nuova fase del conflitto. Le 24 ore in cui, insomma, dall’operazione militare speciale si passerebbe a una guerra a tutto campo. Non solo. A proposito di campo largo. Marce e manifestazioni di piazza. 9 maggio e echi di guerra, proprio in queste ore l’intelligence tedesca fa sapere di aspettarsi possibili manifestazioni pro Russia in Germania proprio per lunedì prossimo: giorno in cui la Russia commemora appunto la vittoria sovietica sui nazisti.