La lite tra Sgarbi e Mughini diventa un pezzo da operetta: l’esilarante montaggio del creator Ruben Coco (video)

Balzata subito in cima agli argomenti da meme, realizzati in grande quantità, la rissa tv tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi, andata in scena nel salotto del Maurizio Costanzo Show, fa un salto di livello artistico e diventa, grazie a un video, un pezzo da operetta. Merito dell’estro creativo di Ruben Coco, «creator digitale, autore, compositore, cantautore e insegnante», come spiega lui stesso sul suo profilo Instagram.

Il nuovo montaggio video della lite tra Sgarbi e Mughini

Sui suoi social, infatti, Ruben Coco ha postato il video della rissa montato con una musica di clavicembali in sottofondo e le frasi scambiate tra Sgarbi e Mughini doppiate, dallo stesso Ruben Coco, in forma melodica, anche nelle parti condite da parolacce. Il risultato è una perfetta sincronia di musica, voci, gesti e perfino labiale, che trasforma quel pezzo di trash televisivo in un’opera di sagace inventiva e grande perizia tecnica.

L’ironia di Ruben Coco: «Presto in tutti i teatri»

«Il litigio tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini diviene un’opera meravigliosa. Da settembre in tutti i teatri del mondo», ha ironizzato su Instagram l’autore, taggando anche i due protagonisti del video, che inevitabilmente è diventato subito virale.