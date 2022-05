Tra Sgarbi e Mughini il dibattito sulla guerra finisce in rissa: Maurizio Costanzo gongola (video)

È già finita tra le notizie di tendenza di google news e sui Social la furibonda rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini al Maurizio Costanzo Show. L’alterco si è verificato oggi pomeriggio, nel corso della registrazione della puntata che i telespettatori vedranno domani in seconda serata su Canale 5.

Sui siti di gossip e sul web circolano già le ricostruzioni dettagliate e le motivazioni della rissa, prima verbale e poi fisica. Lo scontro sarebbe esploso nel corso di un dibattito sulla guerra in Ucraina, con successivo scontro fisico e caduta per terra di Sgarbi

Come riferisce il blog di Davide Maggio, «l’astio tra i due è piuttosto noto (la partecipazione in “coppia” al Maurizio Costanzo Show aveva non a caso già generato un certo interesse) e non è la prima volta che vengono alle mani in tv. Successe tre anni fa da Barbara Palombelli a Stasera Italia».

La lite tra Sgarbi e Mughini a Stasera Italia

I due contendenti si sono affrontato sotto gli occhi dello stesso Costanzo, che già pregusta uno share importante. Nella prima puntata di questa stagione, la rissa (stavolta solo verbale) era stata tra Santoro e Mentana: guarda caso sempre sulla guerra.

In queste ore, lo stesso Mughini ha cercato di ridimensionare l’alterco attraverso una mail a Dagospia. «Caro Dago – ha scritto il giornalista – le foto che hai pubblicato su quanto avvenuto tra me e Vittorio al Tearo Parioli non danno conto di quanto è realmente è avvenuto. Tra noi due s’è solo trattato di diverse sfumature di pensiero e di parola, e semmai di tono della voce, quanto a qualcosa che mi pare attenesse alla guerra in Ucraina e ai suoi infiniti e drammatici annessi e connessi. Nient’altro che questo». Solo una sfumatura di pensiero, dunque, anche se le foto lasciano intendere il contrario. I telespettatori scopriranno domani sera com’è andata veramente.