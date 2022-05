Il Ceo Pfizer parla di sterminio mondiale: la bufala è incredibile, ma no vax e complottisti abboccano (video)

Su Twitter sta prendendo piede un video bufala nel quale il Ceo della Pfizer, Albert Bourla, dice – o meglio, direbbe – al World economic forum che lui e il suo staff si erano dati l’obiettivo di «ridurre del 50% la popolazione mondiale, e ci stiamo riuscendo». No vax e complottisti lo stanno rilanciando senza sosta, e c’è da sperare che sia un giochino ispirato al nome del Ceo: una burla. Perché l’idea che qualcuno possa crederci davvero travalica il ridicolo e finisce nell’incredibile.

Intanto, sarebbe un’offesa alla logica pensare che il Ceo di una multinazionale del farmaco, per quanto lo si possa immaginare spudorato e cinico, possa andare in una pubblica assise a vantarsi di un proposito e di un «goal» del genere. Poi c’è il video. Quello originale, non quello taroccato, nel quale Bourla pronuncia, sì, le parole con cui dice che nel 2019 lui e il suo gruppo si diedero l’obiettivo di ridurre del 50% la popolazione mondiale entro il 2023, solo che a quelle parole fanno seguito queste: «Di coloro che non possono permettersi i nostri farmaci». Cosicché la frase effettiva è «ci siamo dati l’obiettivo di ridurre del 50% la popolazione nel mondo che non può permettersi i nostri farmaci, e quel sogno sta diventando realtà». Insomma, c’è una qualche differenza.

Ora, c’è da dire che per lo più il video circola in una versione di 38 secondi, ovvero espunta da quei 3 secondi che fanno la differenza tra l’affermazione di una persona sana di mente e quella di un pazzo. In questo caso, per bloccare la replicazione virale della bufala, sarebbe dovuta intervenire la logica. Invece, pare che la logica sia andata a fare cumulo coi numeri del presunto sterminio planetario: uccisa, pure lei. C’è poi il bizzarro caso di qualche utente che, chiaramente in maniera fortuita, si è imbattuto nella versione integrale della frase e che, ciononostante, ha continuato a condividerla smascherando il “gomblotto”. E qui, vabbè, sarebbe dovuta intervenire la prudenza. Perché, come ha scritto qualcuno, per altro tirando giù anche qualche imprecazione, «gli analfabeti oggi li trovate tutti su questo trend topic: “Ceo di Pfizer“. Non capiscono l’italiano, figuriamoci l’inglese…»

Il video originale del Ceo Pfizer

Il passaggio “incriminato” si trova intorno al minuto 3.

Il video manipolato rilanciato su Twitter