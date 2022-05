Checco Zalone lancia la nuova hit “Sulla barca dell’oligarca” e sul web è subito virale (video)

Il ritorno molto atteso di Checco Zalone. In progamma il tour nei teatri e nei palazzetti di tutta Italia con il suo nuovo spettacolo dal titolo “Amore + Iva”. L’ha scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. In occasione del tour, Checco Zalone presenta anche la sua nuova canzone “Sulla barca dell’oligarca”. Il brano è di Luca Medici (alias Checco Zalone), Antonio Iammarino, Giuseppe Saponari, Sergio Maria Rubino.

Checco Zalone “sulla barca dell’oligarca”

Ironia sullo yacht sequestrato a un magnate russo che «ci passava ogni notte tra vodka, caviale non male. Fu lì che pensai patriotticamente immolo mio figlio per l’Occidente», ossia la festa per la comunione (….) / Sulla barca dell’oligarca / com’è bello coi parenti a festeggiar / sulla barca dell’oligarca / pacifismo, comunione e libertà» . Poi – nella seconda parte della canzone – c’è però la fregatura, sempre in un clima di grande ironia.

Il ritorno dell’attore pugliese

L’artista pugliese torna sul palco undici anni dopo il “Resto Umile World Tour” e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano. Prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta insieme a Gianmarco Mazzi, il nuovo tour di Checco Zalone durerà un anno: il debutto sarà a Firenze l’8 novembre. Nel periodo natalizio lo spettacolo approderà al Teatro degli Arcimboldi di Milano (dal 20 dicembre al 22 gennaio 2023). Il tour attraverserà tutta la penisola coinvolgendo, tra le altre città, Roma e Bologna, Napoli e Torino e si concluderà nell’ottobre 2023.

“Amore+Iva” è totalmente inedito

Amore + Iva’ è uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano.