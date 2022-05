I russi rapiscono a Kherson Irina Gorobtsova, aveva pubblicato un post pro-Ucraina

L’esercito russo in Ucraina ha rapito Irina Gorobtsova, una residente dell’area occupata di Kherson che aveva pubblicato un post su Instagram in cui manifestava una posizione fortemente pro-ucraina. Secondo lo scienziato Oleg Zaichenko, Irina è stata prelevata lo scorso 15 maggio dal suo appartamento in un grattacielo. Questo si legge sulla pagina Facebook della testata Pravda.

Ucraina, rapita Irina Gorobtsova

Altre notizie sono state pubblicate da ukrinform.ru. Si legge sul sito che nella regione di Kherson, parenti e amici stanno cercando di localizzare Irina Gorobtsova, che è stata rapita dagli invasori il 13 maggio. Secondo Ukrinform, questo è stato segnalato su Facebook dalla squadra di ricerca e soccorso “Milena” Kherson.