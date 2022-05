Hollywood russa, ecco il video “fake” del giornalista-attore che finge di essere nella zona di guerra

Il video, forse, è stato mandato in onda senza montarlo, ecco perché è venuta fuori in maniera clamorosa la messa in scena del giornalista russo che si coordina con il militare sul carro armato per iniziare a parlare con il sottofondo degli spari. E con il giornalista che sobbalza e si mostra sorpreso, come se si trovasse al centro di un combattimento. Fake news, una delle tante di questa guerra sul campo e sui media…

Il giornalista russo e la finta battaglia in atto

L’autore del video-fake è il giornalista russo Semyon Pegov che si fa riprendere mentre parla affannosamente tra gli spari programmati con l’amico militare, a cui lui stesso aveva dato l’ordine di iniziare a sparare. Il video è stato diffuso sul canale Telegram WarGonzo: sullo stesso canale il giornalista Pegov aveva anche riferito della conquista da parte dell’esercito russo della città ucraina Charkiv, la seconda più popolosa del Paese dopo Kiev. In allegato alla notizia era stata pubblicata una foto totalmente falsa risalente al 2014.