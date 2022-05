Gli Usa: «Per Mosca il colloquio Blinken-Lavrov ora non è costruttivo». Zelensky a Cannes cita Chaplin

Gli Usa, alla luce delle posizioni espresse da Mosca, non credono che un eventuale colloquio tra il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ed il segretario di Stato, Antony Blinken, sarebbe costruttivo in questo momento. Lo ha sottolineato il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price.

«La Federazione Russa non ci ha dato alcun motivo per credere che una conversazione tra il segretario Blinken ed il ministro degli Esteri Lavrov sarebbe costruttiva nelle attuali circostanze», ha detto Price durante una conferenza stampa. Il segretario di Stato americano e il ministro degli Esteri russo non si parlano dallo scorso febbraio.

Come riporta il sito dell’Ansa.it, i colloqui per un accordo tra Russia e Ucraina sono sospesi. Lo spostamento del processo negoziale a Washington e Londra non porterà frutti, ha detto il ministro degli Esteri russo Lavrov, mentre il negoziatore ucraino Podolyak ha affermato che «non ci sono stati progressi dopo l’incontro di Istanbul, ma ogni guerra finisce al tavolo delle trattative e questo processo sarà moderato da Zelensky».

L’esercito russo trattiene circa tremila civili di Mariupol

L’esercito russo sta trattenendo circa tremila civili di Mariupol in una ex colonia penale Donestk e tra loro ci sono anche trenta volontari arrivati nella città assediata sul Mar Nero per portare aiuti umanitari. Lo denuncia il difensore civico ucraino per i diritti umani Lyudmyla Denisova affermando che i civili vengono trattenuti dall’esercito russo per un mese, ma chi è considerato ”particolarmente inaffidabile” come ex soldati e poliziotti è trattenuto per due mesi.

Zelensky si collega a sorpresa al Festival di Cannes

E ieri sera il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è intervenuto a sorpresa in occasione dell’apertura del Festival di Cannes. «Sono convinto che il dittatore perderà», ha detto Zelensky in collegamento video da Kiev riferendosi al presidente russo Vladimir Putin. «Amo l’odore del napalm al mattino», ha aggiunto, citando una delle frasi più celebri di Apocalypse Now per denunciare le atrocità commesse dall’esercito russo, secondo quanto riporta Bfmtv.