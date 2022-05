“Fuck the war”: Vasco Rossi torna con un concerto pacifista. “Finalmente siamo di nuovo insieme” (video)

Allegria e rabbia, Vasco Rossi è tornato a esibirsi dopo 1065 giorni. E lo ha fatto nel suo stile. «Ciao, ciao a tutti. Benvenuti, ben tornati, ben arrivati. Vivi, sani e lucidi. Finalmente, finalmente, finalmente di nuovo insieme», ha salutato i 120mila fan che hanno invaso la Trentino Music Arena di Trento per la prima data del suo nuovo tour. Con l’esibizione di Vasco si apre la stagione dei mega concerti. «Finalmente torniamo ad assembrarci, ad accoppiarci – aveva detto durante le prove – È stata dura, ma è finita, finita, finita. Torniamo a fare musica, perché la musica è contro la guerra: ora voglio portare un po’ di gioia in tutta Italia». Il ritorno dal vivo è avvenuto a tre anni dall’ultimo concerto e dopo i due stop e rinvii causati dal Covid. Per due ore e mezzo Vasco si è scatenato con una trentina di canzoni rock ripagando con la sua grinta il pubblico per la lunga attesa sotto il sole.

Vasco Rossi contro la guerra: «Fuck the war»

E c’è stato poi il momento contro la guerra. «Fuck the war. Fanculo la guerra – ha detto, accolto dall’ovazione della platea – Noi siamo contro la guerra, perché la guerra è contro l’umanità. Tutte le guerre sono contro la civiltà. Tutte le guerre sono contro le donne, tutte le guerre sono contro i bambini, tutte le guerre sono contro gli anziani. E la musica è contro la guerra. L’amore è contro la guerra. Noi vogliamo la pace, l’amore e la musica – dice il rocker –. Noi facciamo musica contro la guerra. Dove c’è la musica non c’è la guerra».

Le canzoni, da XI Comandamento ad Albachiara

Il concerto è partito con XI Comandamento primo di una lunga serie di estratti dall’ultimo disco Siamo qui, uscito a novembre: da La pioggia alla domenica a L’amore L’amore, per arrivare a Una canzone d’amore buttata via e nei bis Siamo qui. «Siete fantastici, quanto mi siete mancati. Era tempo che volevo farvi sentire queste canzoni. Finalmente, non ci credevo quasi più: sono molto eccitato. Incredibile, è stata lunga però siamo ancora qua, evviva. Eh, sì», ha detto Vasco durante il concerto. In scaletta non sono mancati i vecchi successi come Ti Taglio la Gola, Toffee o Siamo soli. Dopo Siamo solo noi e Vita Spericolata chiusura con l’immancabile Albachiara.