Can Yaman non ne può più: «La gente ha superato ogni limite». E mette anche a tacere i rumors

La “confessione” di Can Yaman, l’amatissimo attore turco conosciuto in Italia grazie alle numerose serie televisive a cui ha preso parte. Esasperato dalle spietate ammiratrici, rompe il silenzio e si sfoga duramente sui social. Cambia casa. Perché non sopporta più le eccessive attenzioni delle sue fan più accanite e le continue aggressioni subite da tutte le donne con cui si accompagna. L’attore, che vive a Roma, lo ha annunciato con un duro sfogo nelle sue Instagram Stories: «Cambierò sicuramente la casa a Roma. Non perché vado via, ma perché la gente ha superato ogni limite qua. Non ce la faccio più con lo stalkeraggio che subisco».

Le parole di Can Yaman

Archiviata nell’agosto 2021 la chiacchieratissima storia con Diletta Leotta, da mesi l’attore risulta, almeno ufficialmente, single. E forse è proprio per questo che le fan più implacabili non gli danno pace. Certo è che lui non ne può più: «Ho cercato di essere sempre riservato. Ma allo stesso tempo unito a voi. Ho cercato di trovare questo equilibrio eccezionale. Vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso. Rilassiamoci. Spero possiamo trovare pace tutti quanti, perché io ne ho tanto bisogno».

«Non me ne vado dall’Italia»

Un pericolo anche per le donne al suo fianco. L’attore non riesce più a tollerare l’«aggressione che deve subire ogni donna che si associa con me se non è quella che “accettate” voi». Da qui deriva la decisione di una nuova residenza. Progetti futuri: non lascerà l’Italia. Can Yama mette a tacere anche i rumors su un suo eventuale trasferimento all’estero: «Vorrei dire a coloro che mi vogliono bene veramente: non vado via dall’Italia. State sereni. Il mio prossimo progetto è ambientato in Italia» scrive.

Il progetto di Can Yaman

Un progetto globale su una piattaforma importantissima. Gli attori, soprattutto quelli internazionali, si spostano a seconda del progetto, non siamo mai permanenti da nessuna parte, questa è la natura del mestiere». Dunque, nessun addio al Belpaese. Can Yaman abbandonerà la sua casa vista Colosseo per cercare una nuova abitazione.