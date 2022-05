Cadono le accuse di stupro contro il regista Luc Besson, protagonista del #metoo francese

La Corte d’Appello di Parigi ha respinto una serie di accuse di stupro contro il regista francese Luc Besson. Il regista di ‘Nikita’ e ‘Il grande blu’ è stato accusato dall’attrice olandese-belga Sand Van Roy nel 2018 di averla violentata ripetutamente per due anni.

I pubblici ministeri hanno archiviato il caso all’inizio del 2019, adducendo la mancanza di prove, ma hanno riaperto le indagini nello stesso anno, quando la signora Van Roy ha avanzato nuove accuse. L’avvocato di Besson ha affermato che la corte ha confermato l’innocenza del suo cliente. “Circa dieci iniziative procedurali della signora Van Roy si sono concluse tutte allo stesso modo. Luc Besson si rammarica di questi quattro anni persi“, ha aggiunto Thierry Marembert.

L’avvocato di Sand Van Roy, Antoine Gitton, ha affermato che il caso è diventato “una sordida notizia” e ha annunciato la sua intenzione di ricorrere in appello contro la decisione. Il caso è stato una delle controversie che hanno caratterizzato l’era del movimento #MeToo in Francia.

Van Roy aveva accusato Besson di averla violentata poche ore dopo il loro incontro in un hotel a Parigi nel maggio 2018. Ma l’indagine originale si è conclusa quando i pubblici ministeri francesi hanno affermato che non c’erano prove sufficienti per portare avanti un caso. A dicembre, un magistrato inquirente ha emesso un’ordinanza di archiviazione contro il caso adducendo “l’assenza di qualsiasi elemento materiale a sostegno delle dichiarazioni” dell’attrice e i pubblici ministeri hanno chiesto l’archiviazione il mese scorso.

Almeno altre tre donne hanno accusato il regista 63enne di cattiva condotta sessuale nelle testimonianze ascoltate in tribunale. Besson ha sempre negato queste accuse. Nel 2019 ha definito le denunce contro di lui come una “menzogna dalla A alla Z”.

Il regista aveva precedentemente descritto Sand Van Roy, che è apparsa nei suoi film ‘Taxi 5’ e ‘Valerian e la città dei mille pianeti’, come una “fantasista”, anche se ha ammesso di avere una relazione sessuale con lei.