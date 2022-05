Azzolina innamorata: sono fidanzatissima, ma il matrimonio non fa per me. Il “lui” è un elettore M5S

Da un po’ non se ne sentiva parlare. Ma ora Lucia Azzolina è tornata sotto i riflettori, stavolta per fatti privati. E’ innamorata e fidanzatissima dalla scorsa estate. Il “lui” dell’ex ministra della Pubblica istruzione è un elettore del Movimento 5 Stelle ma non ha incarichi politici. La Azzolina ha “confessato” questo legame a Un giorno da pecora dove ha anche affermato di non credere nel matrimonio e di non volersi sposare. “Non ho bisogno di mettere una firma, sono già molto fedele”. Ma anche gelosa, ha precisato Azzolina. Che ha anche escluso di poter essere lei la candidata alla Regione Sicilia. “Io candidata alla Regione Sicilia? Non ci sono autocandidature, io al momento ho tante altre idee in testa ma in Sicilia darò sempre una mano”.

video

Azzolina, reduce dalla pubblicazione di un libro del quale quasi nessuno si è accorto, La vita insegna. Dalla Sicilia al ministero, il viaggio di una donna che alla scuola deve tutto, aveva raccontato, sempre alla stessa trasmissione su Raiuno, che quando faceva il ministro nella sede di Viale Trastevere arrivavano mazzi di fiori e proposte di matrimonio. Ma lei era ovviamente troppo occupata per dare retta ai suoi innumerevoli corteggiatori.

Da ultimo, è stata protagonista di una polemica col ministro Bianchi, che aveva detto di voler ridurre il numero delle classi per aumentarne la qualità. “Caro Ministro – aveva obiettato Azzolina – lei non deve diminuire il numero delle classi ma il numero di alunni per classe. Solo così potrà combattere la dispersione scolastica e garantire una didattica di maggior qualità”. Eppure proprio lei aveva scelto Bianchi come capo della task force di esperti che avrebbero dovuto supportare il ministero dell’Istruzione per fronteggiare la pandemia.