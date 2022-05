Amara beffa per Putin, la figlia ha una storia d’amore con uno Zelensky. Ecco chi è

Chi è Igor Zelensky: la sua carriera

Ecco chi è Igor Zelensky. Dal 2018 Zelensky, che in precedenza era stato primo ballerino al Teatro Marinsky e ospite al New York City Ballet, alla Scala di Milano e al Bolshoi di Mosca, è nel Consiglio di supervisione della Fondazione del Patrimonio artistico nazionale russo. Un progetto voluto personalmente da Putin che tuttavia non è mai davvero decollato. Ma proprio per la sua adesione al progetto, era stato convocato dopo l’inizio della guerra al ministero per le Scienze e arti tedesco. Ekaterina è inserita nell’elenco delle persone colpite dalle sanzioni degli Usa e della Gran Bretagna.