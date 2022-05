Altro colpo ucraino: in fiamme la fregata russa “Makarov”, gioiello della marina russa (video)

Un altro colpaccio degli ucraini, nel mar Nero, un altro gioiellino della marina di Mosca colpito e forse affondato. La nave da guerra russa ‘Admiral Makarov‘ è in fiamme nel Mar Nero, vicino all’isola di Zmiiny al largo della costa di Odessa. Lo rende noto lo Stato Maggiore dell’esercito di Kiev spiegando che sono in corso operazioni di soccorso con l’utilizzo di numerosi aerei e imbarcazioni. A essere colpita è la fregata più moderna della flotta dell’Ammiraglio Grigorovich, la nave da guerra più importante della flotta russa del Mar Nero dopo la Moskva.

La Russia smentisce l’affondamento della Makarov

Secondo Mosca, però, non solo sugli affondamenti, ma anche su tutto il resto, ”tutto procede secondo i piani” in Ucraina, dove il 24 febbraio scorso la Russia ha lanciato un’aggressione militare definendola ”operazione speciale”. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov commentando le parole del presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko secondo il quale i tempi dell’operazione si sarebbero ”prolungati” rispetto a quanto previsto inizialmente. In merito all’attacco contro la fregata russa e il successivo incendio, rivendicato dallo Stato Maggiore di Kiev, Peskov ha detto ”no, non abbiamo alcuna informazione in merito”.

Il video che illustra la fregata russa colpita