Will Smith paga caro lo schiaffo agli Oscar. Le scuse non bastano: Netflix e Sony sospendono i suoi film

Will Smith, lo schiaffo lo ha pagato caro. Netflix e Sony sospendono le loro produzioni con l’attore dopo la cinquina stampata agli Oscar in pieno viso al conduttore Chris Rock. Il quale, nel frattempo, riempie club e teatri che registrano inediti sold out per i suoi spettacoli… Un imprevisto, doloroso quanto efficace per il comico, che si sta decisamente riscattando dall’oltraggio fisico subito in mondo visione al botteghino, abile a sfruttare una popolarità che, probabilmente, senza quel fatidico schiaffo, resta il dubbio che potrebbe non aver riscosso…

Will Smith, i colossi di streaming e cinema gli presentano il conto

Tempi duri per lo schiaffeggiatore di Hollywood. Che con quel gesto ha spiazzato il gotha del cinema americano. Colpito in volto da quella sberla che lo ha risvegliato dal torpore in cui l’ipocrisia della fabbrica dei sogni a stelle e strisce lo aveva fatto sprofondare. Quello stesso conformismo per cui, nella stessa serata, la platea di attori e registi d’oltreoceano che dedicano una standing ovation alla non violenza, cinque minuti dopo si ritrova ad applaudire Will Smith incoronato con l’Oscar a cinque minuti dal ceffone. Con l’attore atteso dalle auto della polizia di Los Angeles fuori del Dolby Theatre, ma che può non uscire in assenza di una denuncia formale che la parte lesa non ha presentato. E con i membri dell’Academy che, storditi come Chris Rock, intimano al divo di lasciare il teatro. Ma poi incassano gentilmente il suo rifiuto a farlo.

Netflix e Sony sospendono i suoi film in programma

Ora, però, la mannaia della punizione cade pesantemente sull’attore. Il gigante dello streaming Netflix e Sony Pictures hanno messo in pausa le loro produzioni cinematografiche che avrebbero visto protagonista Will Smith. Secondo l’Hollywood Reporter, il divo da Oscar avrebbe dovuto recitare in un film di Netflix da poco confermato, Fast and Loose. L’azienda però ha messo il progetto da parte. E non ha intenzione di riprenderlo a breve. Nonostante le riprese sarebbero dovute iniziare ad agosto. E sì che, una settimana prima della Notte degli Oscar, il film di Netflix aveva già perso il regista, David Leitch, che aveva abbandonato il progetto… Non solo. Sony ha a sua volta sospeso Bad Boys 4, nel quale Smith avrebbe avuto un ruolo. In seguito all’episodio durante la diretta degli Oscar, quando Smith ha reagito a una battuta del presentatore Chris Rock su sua moglie Jada Pinkett Smith schiaffeggiandolo, l’attore ha pubblicato delle scuse ufficiali. E ha presentato le proprie dimissioni dall’Academy. Ma evidentemente, non è bastato…