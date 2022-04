Will Smith si dimette dall’Accademy: «Mi scuso, ho il cuore a pezzi». Perderà la Statuetta? (video)

Will Smith ha presentato le sue dimissioni all’ente che assegna gli Oscar. Una mossa prevedibile, forse. Conseguenza dello schiaffone sferrato al comico Chris Rock durante la cerimonia di consegna degli Oscar domenica scorsa. Quell’aggressione che ha fatto il giro del mondo e ha invaso i social facendo molto discutere.

Will Smith si dimette dall’Accademy

“Mi dimetto dall’essere un membro dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. E accetterò qualsiasi altra conseguenza che il Consiglio ritenga appropriata”, ha scritto l’attore in una dichiarazione raccolta da Variety. Pentimento sincero? I toni sono solenni. “Le mie azioni alla 94esima edizione degli Academy Awards sono state dolorose e imperdonabili. L’elenco delle persone che ho ferito è lungo e include Chris. La sua famiglia, molti dei miei cari amici e persone care, tutti i presenti e il pubblico globale a casa”.

Lo schiaffo a Rock e il ritiro del premio

Il pubblico del Dolby Theatre ha visto Smith salire sul palco per ricevere il premio e schiaffeggiare Rock in faccia. Dopo che il comico avrebbe fatto una battuta sulla testa di sua moglie (che sembra soffra di alopecia). Una volta tornato al suo posto, ha gridato oscenità a Rock. Che, invece, ha tenuto i nervi saldi evitando reazioni. Mezz’ora dopo il sorprendente attacco, Smith ha ricevuto l’Oscar come miglior attore per il suo ruolo nel film “King Richard”. Ora potrebbe vedersi ritirare la Statuetta ottenuta per la sua interpretazione nei panni del padre delle campionesse di tennis Serena e Venus Williams.

L’Accademy studia le “sanzioni”

O disinvitato dalla prossima edizione dei premi. Quando, secondo la tradizione, toccherebbe a lui consegnare la statuetta dorata al migliore attrice protagonista dell’edizione 2023. Negli ultimi giorni ci sono state notizie contrastanti sul fatto che a Smith sia stato chiesto di lasciare la cerimonia. L’Academy starebbe avviando un’azione disciplinare contro Smith. Oggi lui ripete: “Ho tradito la fiducia dell’Accademia. Ho privato altri candidati e vincitori della loro opportunità di celebrare ed essere celebrati per il loro straordinario lavoro. Il mio cuore è spezzato”.

Rock sta “elaborando” lo schiaffo

Il pover Rock, invece, starebbe ancora “elaborando” gli eventi. Per il suo sangue freddo ha ricevuto molti elogi. “Grazie a Chris che ha continuato come ha fatto, ha completato la categoria. Ha consegnato il trofeo. Ci ha dato una licenza in un modo per continuare lo spettacolo”, racconta il produttore Packer. “A Rock ho detto: ‘Ti ha davvero colpito? E lui mi guarda e dice ‘Sì. Ho appena ricevuto un pugno da Muhammad Ali ‘”. Smith, infatti, in passato ha interpretato il leggendario pugile nel film “Ali” del 2001. La baruffa in ‘mondovisione’ non ha impedito l’ovazione per Smith. Anche questa ampiamente criticata.