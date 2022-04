Tragedia a Padova, un bimbo di 6 anni ha una crisi respiratoria e muore: era positivo al Covid

Ancora un’altra tragedia. Un bimbo di 6 anni, positivo al Covid, è morto per una crisi respiratoria. Questa mattina il piccolo, che viveva in provincia di Padova coi genitori e la sorellina, non riusciva più a respirare. Positivo da alcuni giorni, i genitori hanno chiamato subito il 118 e i sanitari hanno trovato il piccolo privo di conoscenza: è deceduto durante il trasporto verso l’ospedale patavino. Il pm di turno ha disposto l’autopsia. Apparentemente il bambino sarebbe morto per una grave crisi respiratoria causata dal Covid.

Covid, il report dell’Iss

Intanto, diminuiscono i casi di Covid-19 segnalati in età scolastica rispetto al resto della popolazione, e si attestano al 18%. «Nell’ultima settimana, il 19% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 42% nella fascia d’età 5-11 anni, il 39% nella fascia 12-19 anni». Lo evidenzia il report esteso dell’Istituto superiore di sanità (Iss) su Covid-19 in Italia.

In generale è «in diminuzione il tasso di incidenza ad eccezione delle fasce 12-15 anni e 16-19 in cui risulta in aumento. Stabile il tasso di ospedalizzazione in tutte le fasce d’età ad eccezione della fascia d’età minore di 5 anni in cui risulta in diminuzione, benché i dati riferiti all’ultima settimana siano da considerare in via di consolidamento», riferisce il report. «Dall’inizio dell’epidemia sono stati diagnosticati – e riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid-19 – 3.666.610 casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 17.672 ospedalizzati, 391 ricoverati in terapia intensiva e 54 deceduti».

In lieve aumento i casi asintomatici in fase iniziale

Inoltre segnala il report dell’Iss, «è in leggero aumento la percentuale di casi di Covid 19 segnalati con stato clinico iniziale asintomatico», che si attesta al «72% contro il 70% della settimana precedente». Dall’inizio dell’epidemia al 27 aprile «sono stati 16.205.233, di cui 160.739 deceduti, i casi diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid-19».

In generale, «nel corso dell’ultima settimana il numero di casi segnalati risulta stabile, il numero di ospedalizzazioni e di ricoveri in terapia intensiva risulta in diminuzione, mentre il numero di decessi è in leggero aumento».