Sicilia, vertice tra Lega e FI. Ma senza FdI è nulla di fatto. La Russa: «Attendiamo l’invito»

Vertice «interlocutorio» ieri tra Lega e Forza Italia sulle amministrative in Sicilia, al quale FdI non ha partecipato perché, come spiegato da Ignazio La Russa, è mancato l’invito. Dunque, azzurri e leghisti non hanno potuto far altro che confrontarsi sulle loro proposte, tra le quali l’unica sulla quale, secondo le indiscrezioni, avrebbero trovato un accordo è quella per Messina, dove si è fatto il nome di Maurizio Croce, mentre tutto resta fermo per le due sfide centrali della Regione e di Palermo. Anche sul nome di Croce, però, pesano il metodo e l’assenza di confronto con Fratelli d’Italia.

FdI: «Ricerchiamo l’unità, porta alla vittoria»

«Fratelli d’Italia ha sempre chiarito che l’unità della coalizione va ricercata tanto alle amministrative, quanto alla regionali, e che il centrodestra unito non ha rivali. Con riferimento alla notizia pubblicata ieri da alcune testate giornalistiche in merito ad una condivisione di tutto il centrodestra sulla candidatura di Maurizio Croce, non possiamo che ribadire lo stesso concetto», hanno spiegato il coordinatore cittadino FdI Pasquale Currò e le parlamentari Elvira Amata ed Ella Bucalo. «Auspichiamo coesione, ma ove non si raggiunga siamo pronti ad offrire alla coalizione e alla città una nostra proposta, esattamente come a Palermo», hanno aggiunto.

L’assenza di FdI al vertice sulla Sicilia tra Lega e FI

Al vertice di ieri sulla Sicilia tra Lega e FI, che si è svolto negli uffici del Carroccio al Senato, hanno partecipato Matteo Salvini, il segretario regionale della Lega Nino Minardo e gli azzurri Gianfranco Miccichè (commissario di FI nell’Isola) e Licia Ronzulli, responsabile nazionale del partito per i rapporti con gli alleati, presenti anche l’ex ministro Saverio Romano, vicepresidente nazionale di “Noi con l’Italia” e un rappresentante del Movimento per le Autonomie di Raffaele Lombardo. Quanto all’assenza di FdI è stato Ignazio La Russa a chiarire com’è andata. «Io invitato all’incontro di oggi sulle amministrative di Palermo? Non mi risulta, a meno che per invito non si intenda un “perché non vieni anche tu?” detto nei corridoi del Senato…», ha riferito il vicepresidente di Palazzo Madama, spiegando quindi che «non mi è arrivata nessun invito serio».

La Russa: «Meloni non ha problemi a partecipare»

«E comunque – ha aggiunto La Russa – uno scambio di opinioni con me non sarebbe valso a nulla: essendoci il leader di un partito (Matteo Salvini ndr), l’invito avrebbe dovuto essere rivolto al presidente di Fratelli d’Italia. Se domani Salvini o Berlusconi decidono di invitare la Meloni a un incontro sulla Sicilia non credo abbia problemi a partecipare. Non mi pare proprio che da parte di Giorgia ci siano dei preconcetti». «Mi hanno detto – ha poi aggiunto il senatore di FdI – che si parlava di città, ma non capisco come si possa parlare di Palermo, delle amministrative, senza parlare della Regione dove, ma forse non se lo ricordano, si vota dopo due mesi. Non c’è uno senza l’altro, le due partite sono collegate».

La partita tra Regione e Comuni, a partire da Palermo

Per la Regione FdI sostiene Nello Musumeci, che in quanto governatore uscente del centrodestra rappresenta il nome naturale per quella candidatura. A Palermo poi da tempo il partito di Giorgia Meloni ha messo in campo la deputata Carolina Varchi, mentre la Lega, sotto le insegne di Prima l’Italia, punta su Francesco Scoma, Forza Italia su Francesco Cascio, l’Udc su Roberto Lagalla e gli Autonomisti su Totò Lentini. Secondo quanto emerso, Lega, Forza Italia e centristi avrebbero già fissato un nuovo incontro per la prossima settimana a Palermo. Ma l’appuntamento, allo stato attuale e senza che vi sia un incontro di vertice che coinvolge anche FdI, si annuncia solo come l’ennesimo incontro «interlocutorio», come uno dei partecipanti ha definito quello di ieri.