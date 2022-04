Schiaffo a Putin: l’oligarca che per primo “osò” dire no alla guerra si dimette dal colosso petrolifero

Alekperov, imprenditore russo nato in Azerbaigian, aveva fondato nel 1991 la prima società energetica statale verticalmente integrata, Langepas-Uray-Kogalymneft, che nell’aprile 1993 divenne LUKoil Oil Company, con Alekperov come presidente. Tra gli uomini più ricchi della Russia, con un patrimonio stimato di 24,9 miliardi di dollari, Vagit Alekperov è tra i pochi oligarchi russi ad essere stato graziato dalla sanzioni occidentali. Almeno fino a quando non è finito nel mirino di quelle della Gran Bretagna, lo scorso 13 aprile- racconta l’Huffington Post la vicenda dell’oligarca. “Considerato vicino al Cremlino, Alekperov ha però timidamente e velatamente espresso in più occasioni dubbi e perplessità sull'”operazione speciale”, come la chiama Putin.

E’ stato uno dei primi uomini in vista ad esporsi contro la linea della guerra in Ucraina, chiedendo in affermazioni pubbliche una rapida conclusione del conflitto. Nella nota firmata dal Cda di Lukoil – riportata dal quotidiano on line- si legge: “Sosteniamo una rapida fine dele sosteniamo pienamente la sua risoluzione attraverso un processo di negoziazione e mezzi diplomatici”. Una linea anti-putiniana è stata condivisa dagli azionisti di Lukoil, che si dichiaravano preoccupati per i “tragici eventi in Ucraina”. Era il 5 marzo e fu la prima dichiarazione pubblica – in Russia – da parte di un colosso contro l’invasione dell’Ucraina. A cui peraltro si fa riferimento non come “operazione speciale”, ma come “conflitto armato”. Questo la dice lunga. Una posizione che in un primo momento lo aveva messo al riparo, escluso dalle sanzioni di Unione europea e Stati Uniti. Successivamente è stato il Regno Unito il 13 aprile ad includerlo nella sua