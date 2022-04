Marina Berlusconi con l’Ucraina senza se e senza ma: «Contro Putin solo i libri difendono la libertà»

“I risultati 2021 della Mondadori sono davvero eccellenti. Ma è difficile festeggiare in un momento così cupo. Tra una pandemia epocale e una guerra feroce quanto assurda. La reazione migliore è continuare a fare bene il nostro lavoro”, dice Marina Berlusconi. “I conti del 2021 sono molto buoni. Aumentano ricavi e margini, un utile di 44 milioni ci fa tornare al dividendo per la prima volta da dieci anni. E se non considerassimo le acquisizioni del 2021, investimenti importanti a partire da De Agostini Scuola, il nostro debito, che nel 2013 superava i 360 milioni, oggi non esisterebbe più. Anzi, avremmo una liquidità di 37 milioni. E sarebbe la prima volta in 15 anni”. Orgoglio e senso di responsabilità. “È stata proprio la nostra linea strategica, il ritorno al core business dei libri, a permettere questi risultati. E a restituirci questa solidità”, prosegue la presidente di Mondadori e Mediaset. “Ovviamente senza sottovalutare l’attenzione allo sviluppo nel digitale. Nel 2012 i libri rappresentavano appena un quarto dei nostri ricavi. Mentre oggi sono arrivati a tre quarti e, soprattutto, producono oltre nove decimi dei margini. Sui libri abbiamo investito molto, ma in neppure dieci anni la nostra redditività è aumentata di quattro volte. E non intendiamo fermarci qui“.