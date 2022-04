Salgono i contagi (27.214) ma la pressione negli ospedali è stabile. Bassetti a Draghi: «Non prenda farmaci»

Sono 27.214 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 18.380. Le vittime sono invece 127, in aumento rispetto alle 79 registrate ieri. Sono i numeri diffusi, come ogni giorno, dal ministero della Salute. Salgono leggermente le terapie intensive (+11) e i ricoveri ordinari (+274). Sono 174.098 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 105.739. Secondo il bollettino odierno, dunque, il tasso di positività è al 15,6%, in calo rispetto al 17,4% di ieri. In totale sono 422 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati nei reparti ordinari tornano sopra quota 10mila. Sono infatti 10.214, ovvero 274 in più rispetto a ieri. L’occupazione degli ospedali continua a rimanere sotto controllo e i reparti non sono sotto pressione.

Covid salgono leggermente i contagi; 27,214

In Italia, dall’inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono in totale 15.758.002. Le vittime, invece, con i decessi delle ultime 24 ore, sono 161.893. I guariti sono 14.387.830 in totale. Sono invece 1.197.643 le persone in isolamento domiciliare. Sul terreno dei vaccini, invece, fuori dai confini nazionali c’è da evidenziare che la Gran Bretagna è il primo paese a dare il via libera al vaccino Valneva. L’utilizzo del vaccino, approvato per l’uso in persone di età compresa tra 18 e 50 anni, con la prima e la seconda dose da assumere a distanza di almeno 28 giorni l’una dall’altra, è stato autorizzato dalla Mhra. L’Agenzia del farmaco del Regno Unito. Intanto la Casa Bianca ha annunciato per maggio un nuovo summit globale sulla pandemia mentre in Cina registrati altri 7 morti a Shanghai.

Bassetti a Draghi: senza sintomi non prenda farmaci

In Italia l’ultima moda in auge tra i virologi è la terapia da consigliare al premier Draghi, positivo al covid dal giorno di Pasquetta. Finora asintomatico. Matteo Bassetti non ha dubbi. Ospite di Un Giorno da pecora su Rai Radio 1, l’infettivologo genovese ha sconsigliato qualsiasi rimedio ‘chimico’. “Se non ci sono sintomi zero farmaci, altrimenti antinfiammatori”. E poi manda un consiglio al premier. “Faccia un tampone tra 72 ore. Se negativo potrebbe già uscire, ma purtroppo non per la legge…”. Secondo Bassetti il presidente del Consiglio è anche l’esempio dell’inutilità dell’obbligo della mascherina. “Usa la mascherina in modo maniacale. E il fatto che si sia contagiato dimostra che non serve a niente: questa variante buca anche le mascherine”.