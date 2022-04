Parigi, la protesta col pugno chiuso degli studenti antifà alla Sorbona: né con Macron né con Le Pen

Centinaia di studenti francesi hanno occupato dall’esterno la sede della prestigiosa università parigina La Sorbona. Protestano contro la presenza di Macron e Le Pen al ballottaggio per le presidenziali. La mobilitazione studentesca era cominciata già lunedì con l’occupazione dell’Ecole Normale Supérieure. Gli studenti della capitale hanno lanciato vari appelli ai colleghi di tutta la Francia affinché si uniscano alle proteste. Buona parte di coloro che hanno preso parte alle proteste sono sostenitori di Jean-Luc Mélenchon, candidato di sinistra alle presidenziali. Ed escluso per un soffio dal ballottaggio.

Parigi, la protesta degli universitari alla Sorbona

Gridano la loro rabbia e la loro ‘collera’, si legge su le Figaro, per l’esito del primo turno. Né con Macron né con Le Pen, Sorbona antifà. Più che la terza via vogliono e tifano per una sinistra-sinistra. Del resto Macron ha fatto di tutto per non infiammare la generazione studentesca. Nel suo unico comizio prima del voto il presidente francese ha chiesto mobilitazione e unità contro l’estremismo. Zero calore, zero pathos. La Le Pen invece non è credibile. Scava, scava, dietro il presunto parricidio si nasconde ancora una ‘pericolosa’ estremista di destra. La leader del Rassemblement national, però, sta recuperando consensi anche perché sorride, si mostra solare e per nulla sottomessa dal mainstream.

Né con Macron né con Le Pen: Sorbona antifà

Gli studenti antifascisti provano con un ’68 in salsa moderata. Sono furiosi con l’esito delle urne soprattutto a Parigi città. Secondo un sondaggio Ipsos-Sopra Steria, il 42% dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni non sono andati a votare al primo turno delle presidenziali. Tra i giovani il 31 per cento ha votato per Jean-Luc Mélenchon. Alla Sorbona in queste ore hanno intensificato la mobilitazione. Alcuni hanno passato la notte accampati. La protesta non riguarda solo l’Università della Ville Lumiere. Questa mattina una decina di camionette della polizia si è piazzata davanti al prestigioso liceo Louis-Le-Grand à Paris. Al grido di “Sorbona antifà” un centinaio di studenti sono stati bloccati dalla polizia. Lo scopo dei militanti che manifestano è quello di occupare la Sorbona.