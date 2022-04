Makariv come Bucha, strage di civili, torture e stupri: 133 morti. Granate nei rifugi, cecchini sugli elicotteri

Strage a Makariv. Come a Bucha: le immagini dello scempio e della ferocia si ripetono e si rinnovano, come nel più tragico dei copioni di guerra, alzando l’asticella dell’orrore e aumentando la portata della devastazione. Vadim Tokar, il sindaco di Makariv, città ucraina teatro dell’ennesima dimostrazione di brutalità da parte dell’esercito russo, riferisce quanto ha visto con i suoi occhi. Quello che gli hanno raccontato gli abitanti. Immagini e parole che descrivono un inferno di terrore e di morte. Di abusi e violenze. «Ci sono stati cadaveri trovati con le mani legate e almeno due casi di donne stuprate e poi uccise: una di queste è stata sgozzata. Abbiamo trovato i corpi», ha detto allora il sindaco di Makariv in base a quanto riporta, tra gli altri, il sito del Tgcom24. «In alcune case i militari russi hanno lanciato le granate nei rifugi, perché non volevano ci nascondessimo», hanno denunciato gli abitanti. Altri ancora, poi, hanno riferito di «spari alle auto in strada dagli elicotteri dell’esercito russo».

Makariv come Bucha: strage di civili, torture e stupri

Insomma, si uccide da ogni angolazione. Con ogni mezzo. E alla cieca. In un tiro al bersaglio ininterrotto e incrudelito solo da abusi e soprusi di ogni genere. Per il ministero della Difesa ucraino si tratta di «un nuovo, mostruoso crimine di guerra». Una mattanza che il sindaco soldato di Makariv – che prima della guerra era un avvocato, ma che ora indossa una divisa militare come se fosse al fronte – descrive in questi termini: «Fin dallo scorso 25 febbraio i morti sono sparsi nelle case. Sotto gli edifici crollati. Quelli che erano in strada sono stati recuperati». E la sua testimonianza cruda è provata dai reportage dei giornalisti che sono arrivati sul luogo del massacro. Dai racconti dei superstiti che hanno il coraggio di uscire da casa. Di chi si è rifugiato con parenti, vicini, animali domestici, in cantine buie, umide e fredde. In fuga da case diventate polveriere. Trappole mortali abbandonate in favore di rifugi. Un riparo violato dai soldati russi che anche lì hanno lanciato granate per uccidere persone, animali…