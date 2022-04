La Vestager (Ue) scodella la ricetta contro Putin: farsi tutti la doccia fredda. Meloni: “Siamo messi male”

Cosa si può fare per fermare l’avanzata di Putin? Da una big di Bruxelles arriva la ricetta che non ti aspetti. E che spiazza la crema del gotha internazionale e dei politologi di razza. Farsi la doccia fredda. L’arguto consiglio arriva da una donna di grande esperienza politica come Margrethe Vestager. Baldanzosa vicepresidente esecutivo della Commissione Ue. E commissario alla Concorrenza. Una danese tutta d’un pezzo ma sempre sorridente, del partito Radikale Venstre, sinistra radicale.

La boutade della Vestager contro Putin

Che cosa ha detto la signora Vestager per far sobbalzare dalla sedia Giorgia Meloni? Semplice: per fermare il pericoloso zar di Mosca basta “controllare la tua doccia e quella dei tuoi figli. E mentre chiudi il rubinetto dire ‘ecco prendi questo Putin'”. Una soluzione fai da te alle conseguenze europee delle sanzioni economiche contro la Russia. Farsi tutti le docce gelate e il premier russo sarà costretto a inginocchiarsi di fronte al Vecchio Continente.

Meloni: squallido siparietto, siamo messi male

“La forza dell’Europa si dimostra dall’efficacia delle sue scelte. Ma anche dalla credibilità della sua classe dirigente”, fa notare su Facebook la leader di Fratelli d’Italia . “Se persino esponenti europei di riconosciuta esperienza come Margrethe Vestager si lasciano andare a questi siparietti imbarazzanti, siamo messi maluccio”.