La tv di Stato russa: “È iniziata la terza guerra mondiale, ora Putin deve usare le armi nucleari”

La tv di Stato russa ha dichiarato che la terza guerra mondiale è già iniziata dopo l’affondamento della sua nave militare Moskva al largo delle coste dell’Ucraina. Sebbene Mosca abbia affermato che questo è stato danneggiato dopo un incendio, Kiev ha rivendicato il merito di aver distrutto la nave ammiraglia della flotta del Mar Nero di Mosca grazie ai suoi missili Neptune.

Ma l’affondamento dell’incrociatore ha portato all’annuncio del principale portavoce della propaganda del Cremlino, il canale Russia 1. La popolare presentatrice Olga Skabeyeva ha rilasciato una dichiarazione agghiacciante, informando gli spettatori che “quello in cui è degenerata può tranquillamente essere chiamato l’inizio della terza guerra mondiale” e ha insistito “questo è assolutamente certo .”

“Ora stiamo decisamente combattendo contro le infrastrutture della Nato, se non contro la Nato stessa. Dobbiamo riconoscerlo”, ha inoltre affermato Skabeyeva.

Olga Skabeyeva Russian Media broadcast with commentators calling for all out war after sinking of Moscow, including bombing and possibly discussing dropping “a single bomb on Kyiv” to keep world leaders from visiting. #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/R0uOLol0FV

— EyesFromUkraine (@NowInUkraine) April 15, 2022