I russi lasciano mine anche nei frigoriferi e nelle buste della spesa. Un video svela i ritrovamenti

Le hanno nascoste ovunque, anche nei frigoriferi, sugli alberi, nei pacchi regalo, nelle buste della spesa. Sono le mine anti-uomo della Russia seminate in territorio ucraino dai soldati di Mosca in ritirata da Kiev e Chernihiv. Le fotografie sono state diffuse dal ministero degli Interni ucraino così come alcuni video che circolano in rete. “In tutti i posti dove gli occupanti hanno trascorso la notte, hanno installato trappole, la popolazione trova esplosivi anche nelle case dove vivono agenti di polizia, soccorritori e militari”, ha detto il ministro Denys Monastyrsky. “La minaccia delle mine è ancora molta alta, invito i cittadini a non rientrare fino a quando gli artificieri non avranno compiuto lo sminamento”, ha avvertito il ministro. Nei giorni scorsi si era parlato anche di mine anti-uomo lasciate nei cadaveri dei civili uccisi.

Tra i materiali diffusi, un video con lo sminamento di una grossa mina nascosta in un pacco, in questo video di Repubblica.