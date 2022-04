La Russia spariglia e prova a entrare in Transnistria. Una mappa “rubata” svela i piani

Le notizie dal fronte di guerra non sono delle migliori neanche oggi. Lo Stato maggiore dell’Ucraina ha avvisato che la Russia sta effettuando un “ridispiegamento” delle sue forze concentrate in Transnistria, l’entità separatista della Moldova filo-russa che confina con l’Ucraina. “Abbiamo notato un ridispiegamento delle truppe russe e le divisioni della autoproclamata repubblica di Transnistria per portare a termine azioni di provocazione, dimostrare la preparazione per un’offensiva e possibili azioni militari contro l’Ucraina“, si legge in un comunicato dei militari ucraini diffuso dal portale di notizie Topor.

I pian segreti sulla Transnistria

Una mossa che secondo i media internazionali sarebbe stata anticipata il mese scorso da un discorso di Aljaksandr Lukashenko, il dittatore bielorusso. In un filmato trasmesso dai media statali di Minsk un’inquadratita sulla mappa delle operazioni illustrata dal presidente bielorusso mostrava le direttrici dell’attacco russo, dalla manovra a tenaglia su Kiev , l’operazione dalla Crimea per investire il Donbass e varcare il Dnepr. sarebbe stata anticipata il mese scorso da un discorso di, il dittatore bielorusso. In un filmato trasmesso dai media statali di Minsk un’inquadratita sulla mappa delle operazioni illustrata dal presidente bielorusso mostrava le direttrici dell’attacco russo, dalla manovra a tenaglia su Kiev , l’operazione dalla Crimea per investire il Donbass e varcare il Dnepr. Ma le frecce mostravano anche un possibile attacco da Odessa verso la Transnistria , con un grande sbarco sulla costa per poi prendere alle spalle le difese lungo il Dnepr. I militari russi sparano sulla popolazione

Intanto, un grande numero di forze russe sono entrate nel distretto di Konotop nella regione Sumy. Gli occupanti hanno formato un corridoio attraverso cui i veicoli provenienti dagli oblast di Kiev e Chernihiv in colonna si stanno ritirando. Lo ha detto Dmytro Zhyvytskyi, capo dell’Amministrazione statale della regione Sumy.

“Gli occupanti della Federazione russa hanno paura dei locali e del nostro esercito così aprono il fuoco a caso sparando sulla gente che appare vicino questo equipaggiamento oppure alla colonna in movimento”, dichiara Zhyvytskyi sul suo canale Telegram.