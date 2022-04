La Meloni a Milano ricorda Sergio Ramelli: “Ci battiamo per un’Italia migliore anche in suo nome”

“Questa mattina eravamo presenti a Milano alla commemorazione in ricordo di Sergio Ramelli, vigliaccamente aggredito per mano di un commando di Avanguardia Operaia e ammazzato solo per ciò in cui credeva. Non dimentichiamo un giovane che amava la sua Nazione: noi continueremo a batterci per un’Italia migliore anche nel suo nome”. E’ il post di Giorgia Meloni, su Fb, dopo la partecipazione a Milano alla commemorazione istituzionale in ricordo di Sergio Ramelli, il giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 da un gruppo di militanti di estrema sinistra.