Isabella Rauti: “La famiglia è sotto attacco, servono soldi e incentivi ai genitori” (video)

Ai microfoni di Grazia Di Maggio, per Secolo.it, la senatrice di Fratelli d’Italia Isabella Rauti, responsabile per la Famiglia del partito, su cui oggi a Milano, nel corso della conferenza programmatica, si svolgerà un tavolo di approfondimento. “La famiglia è sotto attacco – spiega la Rauti – e mai come adesso il nostro pacchetto di proposte va incontro alla necessità di difendere questo nucleo centrale della società non solo dal punto di vista economico ma anche culturale. C’è un tema importante, l’inverno demografico, su cui FdI è impegnato e con le sue proposte, che non sono interventi spot o bonus ma misure strutturali a sostegno della famiglia”.