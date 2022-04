Fratelli Mattei, nasce La Fondazione: istituirà borse di studio in nome dei ragazzi uccisi

Ricorre oggi il 49esimo anniversario del Rogo di Primavalle, uno dei più vili attentati ai danni degli esponenti della destra compiuti negli anni ’70. I tre militanti di Potere operaio, Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo, nella notte tra il 15 e il 16 aprile 1973, appiccarono il fuoco alla casa del segretario della locale sezione del Msi, Mario Mattei, uccidendo due dei suoi figli: Stefano, di 10 anni, e Virgilio, di 22 anni, del quale rimane come memoria e monito la straziante foto in cui appare arso vivo al balcone della piccola casa popolare di via Bernardo da Bibbiena nella quale viveva la famiglia Mattei. Ed è lì, sotto quel balcone, che anche quest’anno si è ripetuta la cerimonia di deposizione di una corona di fiori da parte delle istituzioni romane e laziali, da qualche anno a questa parte finalmente partecipi del dolore di quella tragedia e dell’orrore criminale che la generò, a lungo invece negato dalla sinistra.

La deposizione della Corona di Regione e Comune

Alle 9.30 di stamattina la corona inviata congiuntamente dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma è stata deposta alla presenza della famiglia e di una delegazione bipartisan di esponenti della politica. Per la Regione ha partecipato il capogruppo del Pd, Marta Leonori, per il Comune, su delega del Campidoglio, il presidente di centrosinistra del Municipio XIV, Marco Della Porta. Presenti, inoltre, il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, il deputato Pd Andrea Casu, i consiglieri regionali Fabrizio Ghera di FdI e Daniele Giannini della Lega, la dirigente di FdI Roberta Angelilli. Del Municipio XIV erano presenti l’intera delegazione di FdI, composta dal capogruppo Stefano Oddo, da sempre impegnato a sostenere il ricordo dei Mattei anche nelle istituzioni, e i consiglieri Valentina Torresi e Alberto Mariani; l’assessore Simone Conte; il leghista Domenico Naso, già candidato alla presidenza; il capogruppo del Pd Emanuela Verrone e il presidente d’aula dem Andrea Maurizi.

Il ricordo di Primavalle e le parole di Antonella Mattei

Sul posto, già prima della corona di fiori istituzionale, qualcuno aveva portato mazzi di fiori, segno del ricordo ancora vivo e commosso che il quartiere mantiene dei fratelli Mattei e della loro sorte. Dopo un minuto di raccoglimento è stata la sorella di Stefano e Virgilio, Antonella Mattei, a tenere un breve discorso, nel quale, ringraziando tutti i presenti, ha sottolineato l’importanza della vicinanza delle istituzioni, anche in funzione della memoria.

Nasce l’associazione “La Fondazione”

Proprio in funzione della trasmissione del ricordo, Antonella Mattei si è fatta promotrice insieme a Maria Carla Cecchin dell’associazione “La Fondazione”, volta a «tenere viva la memoria di quei ragazzi che negli anni del terrorismo hanno visto le loro vite strappate e i loro sogni interrotti da una violenza insensata, cieca e assurda», si legge nella presentazione de “La Fondazione”, tra le cui finalità c’è quella di istituire borse di studio in nome di quei ragazzi. «Ciò che a loro è stato negato – si legge ancora – rinascerà grazie a chi li ha sempre nel cuore e nella mente».

Le borse di studio in memoria di Bigonzetti, Ciavatta e Recchioni

Le prime tre borse di studio, totalmente finanziate dalle donazioni di privati e intitolate alla memoria di Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, saranno nel campo della medicina, della cultura e della promozione del lavoro, ovvero nel solco di quella che sarebbe stata la vita dei tre ragazzi uccisi ad Acca Larenzia se avesse avuto la possibilità di proseguire. «Il sacrificio di allora diventi uno stimolo per la crescita di queste nuove generazioni», si legge ancora nel comunicato dell’associazione, presieduta da Fabio Laneri. L’associazione è stata presentata ieri nel corso di un concerto che si è tenuto al Borghetto di via Fiesole, dopo una prima presentazione avvenuta il 7 gennaio al Municipio VI nel quale insiste via Acca Larenzia.

Il corteo a Primavalle e il murales per i fratelli Mattei

Oggi pomeriggio la comunità militante romana, alle 17.30, si ritroverà nuovamente a Primavalle per il corteo in ricordo di Stefano e Virgilio Mattei che ogni anno parte da piazza Clemente XI per arrivare a via Bibbiena, mentre sul fronte istituzionale si continua anche a lavorare per la realizzazione di un murales, che fu approvato con un Odg in Regione Lazio e che, anche a causa dei ritardi burocratici dovuti alla pandemia, aveva subito una battuta d’arresto. L’iter, però, ora ha trovato nuovo slancio grazie a un Odg presentato in Municipio da Oddo, che ora si mostra ottimista sulla possibilità che si possa inaugurare per il 50esimo del rogo di Primavalle, che ricorrerà l’anno prossimo.