Il cantante Blanco si lancia dal palco ma i suoi fans non lo afferrano (video). Figuraccia e tanto dolore…

Incredibile disavventura e figuraccia clamorosa per Blanco, vincitore di Sanremo insieme a Mahmood con “Brividi”, che recentemente ha suonato per Papa Bergoglio in Vaticano. Il cantante, nel tentativo di imitare le grandi rockstar, è incappato in un incidente durante un concerto a Roma. Il cantante si è lanciato sulla pubblico per fare stage diving ma è caduto rovinosamente sul pavimento, urlando dal dolore.: Blanco si era gettato di schiena sui presenti, ma non è stato sostenuto, mentre decine di ragazzi intorno a lui filmavano la scena e altri cercavano di aiutarlo a riemergere. Una volta tornato sul palco, petto nudo e pantaloni bianchi, si è subito preoccupato per i suoi fan: ‘State tutti bene?'”. Ma quello combinato peggio, a quanto pare, era lui…

Chi è Blanco, il cantante che ha vinto Sanremo

Blanco, pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, è salito alla ribalta nel 2021 con i successi La canzone nostra e Mi fai impazzire, arrivati al vertice della Top Singoli italiana. Ha in seguito pubblicato il suo primo album Blu celeste, certificato quadruplo platino e trainato dai singoli Notti in bianco, Paraocchi e l’omonimo brano. Nel 2022 ha vinto il 72º Festival di Sanremo con il brano Brividi, in duetto con Mahmood, il quale entra in classifiche di vari paesi e con cui rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022.

Il 18 aprile Blanco si è esibito a Piazza San Pietro, scelto dalla Conferenza Episcopale Italiana per introdurre l’incontro di Papa Francesco, occasione in cui ha proposto il brano Blu celeste, accompagnato da Michelangelo.