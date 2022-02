Amore, famiglia, patria: a Sanremo con Mahmood e Blanco vince la tradizione che non t’aspetti (video)

Strano ma vero, nell’edizione di Sanremo 2022 della trasgressione, dei messaggi ideologici e dei sermoni radical chic, hanno vinto l’amore, la famiglia e (pensate un po’) persino la patria. Hanno vinto Mahmood e Blanco, i trionfatori annunciati (e meritati). Basti pensare che il loro brano Brividi è già in cima a tutte le classifiche on line.

La coppia “fluida” del bacio alla prima serata, subito dopo la vittoria, si è liquefatta, dimostrandosi per quello che era. Un colpo di teatro a beneficio di fotografi e giornalisti. Non è un caso che Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi, abbia dedicato a caldo la vittoria alla fidanzata, Giulia Lisioli. Subito dopo è scattato l’abbraccio alla mamma e al papà in sala. «Da piccolo li facevo dannare, vederli piangere e abbracciarli è stato bellissimo», ha detto emozionatissimo Riccardo.

Mahmood e Blanco: “Non vediamo l’ora di rappresentare l’Italia all’Eurovision”

Alla fine, la 72ma edizione del Festival di Sanremo dei “pistolotti politicamente corretti” e dei maestrini della penna rossa, si è conclusa nel modo più tradizionale. Il modo anche più aderente alla sensibilità di chi vede Sanremo 2022 e Raiuno aspettandosi canzoni, spettacolo, emozioni, ma non sermoni. Almeno non in quel contesto.

Il duo vincitore ha anche annunciato la partecipazione (non scontata) all’Eurovision Song Contest. «Rappresentare l’Italia a Eurovision è la cosa più bella, poi quest’anno è a Torino e siamo il doppio più felici. Viva l’Italia», hanno detto Mahmood e Blanco in sala stampa. Sì, proprio così: “Viva l’Italia”. E, con ogni probablità, canteranno il brano, in italiano, senza ricorrere all’inglese. «Sono felice che l’Eurovision Song Contest si faccia in Italia, ci vedremo a Torino», conferma il veterano Mahmood, già una vittoria al Festival di Sanremo nel 2019 con Soldi. «Noi vogliamo portare la musica italiana all’estero».

L’inno di Mameli nella serata: una bella tradizione voluta da Amadeus

A proposito di patria, la serata finale del Festival di Sanremo si è aperta anche in questa edizione con l’inno di Mameli suonato dalla banda della Guardia di Finanza, che poi ha lasciato la scena sulle note della marcia Armi e Brio. L’esecuzione dell’inno nazionale italiano in apertura della serata finale del festival è diventata una piacevole abitudine nelle edizioni firmate Amadeus. Nell’edizione del 2020 fu suonato dalla banda musicale dell’arma dei Carabinieri, mentre nel 2021 fu eseguito dalla banda della Marina Militare.

A Sanremo 2022 ha vinto anche la famiglia

In questi cinque giorni, protagonista onnipresente e silente, è stata la famiglia. È stata al centro di tanti interventi e riferimenti. Dalla famiglia di Amadeus, presente al completo, a quella di alcuni ospiti d’onore, come il tennista Matteo Berrettini. E c’è pure chi, come Michele Bravi, venerdì sera alla fine dell’esibizione canora, ne ha approfittato per mostrare due fedi nuziali sul palco, quelle dei nonni. Ed è stato uno dei momenti più commoventi del Festival. Amore, patria e famiglia: nonostante tutto al Festival di Sanremo 2022 hanno vinto i più tradizionali dei valori.

Classifica finale: dietro Blanco e Mahmood, Elisa e Morandi

1 Mahmood e Blanco – Brividi

2 Elisa – O forse sei tu

3 Gianni Morandi – Apri tutte le porte

4 Irama – Ovunque sarai

5 Sangiovanni – Farfalle

6 Emma – Ogni volta è così

7 La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

8 Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

9 Dargen D’Amico – Dove si balla

10 Michele Bravi – Inverno dei fiori

11 Matteo Romano – Virale

12 Fabrizio Moro – Sei tu

13 Aka 7even – Perfetta così

14 Achille Lauro – Domenica

15 Noemi – Ti amo non lo so dire

16 Ditonellapiaga con Rettore – Chimica

17 Rkomi – Insuperabile

18 Iva Zanicchi – Voglio amarti

19 Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

20 Highsnob e Hu – Abbi cura di te

21 Yuman – Ora e qui

22 Le Vibrazioni – Tantissimo

23 Giusy Ferreri – Miele

24 Ana Mena – Duecentomila ore

25 Tananai – Sesso occasionale

SANREMO 2022, TUTTI I PREMI

Premio della Critica Mia Martini: Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

Il premio della Sala Stampa Radio Tv Web Lucio Dalla: Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Riconoscimento al Miglior Testo Sergio Bardotti: Fabrizio Moro – Sei tu

Premio Migliore Arrangiamento Giancarlo Bigazzi: Elisa – O forse sei tu