È allo studio un viaggio del Papa a Kiev. Lo ha detto lo stesso Bergoglio ai giornalisti in volo verso Malta, come riferisce Tv 2000. Bergoglio, claudicante a causa del dolore al ginocchio, è salito e sceso dall’aereo che lo ha portato a Malta con un elevatore apposito. E’ la prima volta che succede con Francesco.

Ai giornalisti in volo che hanno chiesto al Papa sul suo dolore al ginocchio che lo ha costretto prudentemente ad utilizzare un elevatore per salire e scendere dall’aereo che lo portava a Malta, Bergoglio ha risposto che il suo dolore per la guerra in Ucraina è così grande che “in certi giorni il dolore al ginocchio non lo sento proprio”.

Come riferisce il corrispondente di Aci Stampa, Bergoglio «non ha avuto il tempo di fare un discorso più lungo di cinque secondi, per poi invece salutare i giornalisti uno ad uno come fa di solito. Ed ad uno di loro ha detto che sì, sta pensando di andare a Kiev. “È sul tavolo”, ha risposto Papa Francesco al giornalista che gli ha posto la domanda se sta prendendo in considerazione l’invito del sindaco di Kiev. Ieri, il presidente polacco Andrzej Duda lo ha anche invitato ad andare in Polonia, per rendersi personalmente conto della situazione dei migranti».

Papa ha ricevuto alcuni profughi arrivati da Kiev