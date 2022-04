Fedez stuzzica Corona: «È ossessionato da me». La replica: «Come tutti mi ha preso a modello»

Botta e risposta tra Fabrizio Corona e Fedez. Il marito di Chiara Ferragni ha deciso di invitare nel suo podcast Belen Rodriguez e a un certo punto dell’intervista ha tirato fuori la domanda sull’ex fidanzato dell’argentina. «Sai che lui mi odia?». L’argentina ha risposto: «Ma non penso ti odi…». Fedez ha incalzato: «Ogni giorno fa una c**** di storia contro di me, è ossessionato…».

Belen a Fedez: «Non penso che ti odi»

Belen a quel punto ha cercato di stare al gioco: «Non penso che ti odi. Ma tu lo sai che il tuo outfit l’ho visto dalle sue storie? È invidioso perché sei più tatuato di lui. Quando ero fidanzata con lui gli ho detto che poteva fare prima a tatuarsi la lista della spesa. Lui non sta proprio apposto ma gli voglio bene con tutti i suoi difetti. Ce l’ha un po’ con tutti e lo fa per fare notizia, una strategia che non ha mai abbandonato».

La replica di Corona a Fedez

La replica di Fabrizio Corona, come riporta il Giornale.it, non si è fatta attendere e tramite le sue storie ha risposto a Belen e Fedez: «Gorda non ce l’ho con lui. A lui importa… È una vita che come tutti mi ha preso a modello…». Poi ha rivelato: «Piuttosto mi disgusta un sistema, un meccanismo, diciamo una tal “bolla”. Volente o nolente, caro Federico tu sei entrato a pieno titolo nella suddetta bolla, se non ti volessi bene non te lo direi nemmeno. Quindi come fai tu, esercito il mio diritto a dire la mia sui miei social». E in merito alla questione tatuaggi, Corona ha scherzato: «Li avevo da quando tu probabilmente hai imparato a camminare… Un abbraccio e rimettiti in forma».