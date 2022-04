Ennesima ladra di case a Milano, la tv la stana. Meloni: inflessibili con chi affligge onesti cittadini (video)

Non se ne esce: i ladri di case sono sempre in azione. L’ultimo riguarda una signora milanese, Paola. Un caso che Giorgia Meloni ha rilanciato sulla sua pagina Facebook, riassumendolo con parole incisive e con l’amaro commento implicito tra le righe del post. Che testualmente recita: «Paola, rimasta vedova e adesso anche senza la casa lasciatale dal compagno. Le è stata tolta da una abusiva. Mi chiedo come sia possibile assistere quasi ogni giorno ad ingiustizie e prepotenze simili. Lo Stato deve essere inflessibile contro i ladri di case, non smetteremo mai di far luce e di combattere contro questa terribile piaga che sta mettendo in crisi tanti onesti cittadini italiani».

Ladri di case, Giorgia Meloni sull’ultimo caso denunciato in tv

Perché più le denunce aumentano, più lo scempio che gli abusivi perpetrano agli sventurati proprietari d’appartamento dilaga. E prende piede, accreditato dal vuoto legislativo e dall’inerzia degli addetti ai lavori che mutilano l’esecutività tempestiva di quello che un tribunale decreta e a cui un ufficiale giudiziario dovrebbe eseguire. Come se non ci fosse sentenza o intimo di sfratto in grado di risolvere il contenzioso e fare giustizia. E raramente le forze dell’ordine riescono a risolvere la situazione dopo aver ricevuto la segnalazione. Nonostante l’occupazione abusiva sia considerata un reato “permanente”, raramente l’autorità giudiziaria decide di procedere in flagranza. Servono tempi molto lunghi per liberare un appartamento, tempi che aumentano in presenza di persone anziane o minori.

A “Fuori dal coro” Mario Giordano segnala l’ennesimo scempio

Uno sfregio alla legge e alla morale – oltre che alla sopravvivenza e al portafoglio dei poveri locatori – che continua a infierire su persone sole. Famiglie. Spesso si tratta di anziani costretti a vivere di stenti. O di giovani coppie alle quali è impedito di abitare nel proprio appartamento. Cittadini che osservano la legge e ne rispettano i precetti, a beneficio di chi si rifiuta di pagare. Caccia e aggredisce i giornalisti che fanno il loro lavoro. Non rispetta le convalide di sfratto. Insomma, di chi se ne frega altamente della legge e dei codici morali. E approfittandosi di un vulnus, di qualunque matrice esso sia, specula sul dramma.

Meloni sui ladri di case: l’urgenza di approvare una norma

La trasmissione di Rete 4, condotta da Mario Giordano, Fuori dal coro, da tempo conduce una pervicace battaglia contro gli abusivi che occupano gli appartamenti. Morosi e prepotenti, a danno di qualche povero disgraziato. Del disperato di turno, che ha avuto la sventura di doverlo affittare. E Giorgia Meloni, a sua volta, da molto ormai incalza il governo sulla necessità di approvare una norma. «Fosse anche in questo caso per decreto, che sulle sanzioni e sui tempi dia delle risposte completamente diverse». Rilanciando la causa, oltre che in Parlamento, anche stando al passo sui social con le denunce della tv. Con gli allarmi della gente. Contro speculazioni e inefficacia di istituzioni e legge.

Sotto, un estratto del servizio in onda a Fuori dal coro, postato sulla pagina Facebook di Giorgia Meloni