È morto Neal Adams, il fumettista che rivoluzionò il mitico personaggio di Batman

Il fumettista statunitense Neal Adams è morto a New York per complicazioni da sepsi. Il leggendario disegnatore e sceneggiatore che ha rinvigorito Batman e altri supereroi con i suoi stili fotorealistici aveva 80 anni. Ha difeso le caratteristiche dei grandi creatori Bill Finger e Bob Kane. La notizia della scomparsa, avvenuta giovedì 28 aprile, è stato dato sa sua moglie, Marilyn Adams, a “The Hollywood Reporter”.

Si farà “The Batman 2”

La notizia arriva proprio nei giornii in cui c’è la conferma del successo cinematografico del personaggio. È ufficiale: si farà “The Batman 2”. Robert Pattinson vestirà di nuovo i panni dell’Uomo Pipistrello diretto da Matt Reeves. Era inevitabile , visto che il film ha incassato oltre 750 milioni di dollari ai botteghini di tutto il mondo, piazzandosi per ora come la pellicola più vista del 2022.

Il successo nelle sale

Il regista Matt Reeves ha voluto ribadire l’importanza dell’esperienza nelle sale. «Il successo di “The Batman” è stato un vero lavoro di squadra. Non ce l’avremmo mai fatta senza l’esperienza nelle sale. Come fan veterano dei cinema, ho molto a cuore ciò che fate. Sono eccitato nel rientrare in questo mondo per il prossimo capitolo».

Neal Adams, il fumettista “rivoluzionario”

Adams ha scosso il mondo dei fumetti alla fine degli anni ’60 e all’inizio degli anni ’70, nel periodo definito “Silver Age”. Il suo tratto tonico e muscoloso sui supereroi era una caratteristica. Prima alla Dc Comics ha delineato un personaggio chiamato Deadman. Poi alla Marvel Comics con X-Men e The Avengers. Infine con Batman, tra i supereroi che hanno segnato un’epoca.

Personaggi entrati anche nei videogiochi

Le sue trame sono state usate nei recenti film di Batman e di X-Men. I suoi personaggi sono apparsi nelle serie televisive di Batman, Gotham e Arrow. Ma anche in alcuni videogiochi e nei film di X-Men. Lavorando su Batman, Adams e lo sceneggiatore Dennis O’Neil hanno portato un cambiamento rivoluzionario al supereroe e ai fumetti. Infatti ha fornito realismo, movimento e un senso di minaccia alla loro narrazione. Il tutto, sulla scia della serie televisiva della rete Abc degli anni ’60 con Adam West come protagonista.